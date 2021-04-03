إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية

تسلمت سائقة "جي تي" المخضرمة مهام قيادة سيارة "أوديسي 21 إي-اس يو في" من زميلها بالفريق ماتياس إكستروم، حيث كان فريقهما "أبت كوبرا" هو السابع الذي يخرج إلى الحصة التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين.

وكانت هورتجن صاحبة الـ 49 عامًا قريبة من إنهاء طلعتها عندما خسرت السيطرة على القسم الخلفي من السيارة، لتنزلق وتغرز عجلات سيارتها في الرمال قبل أن تنقلب السيارة أربع مرات.

وتعقيبًا منها على ما حدث صرّحت هورتجن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلة: "نزلت من على التل ومن ثمّ ارتطمت بصخرة من الجانب الأيمن. فقدت السيطرة في هذه اللحظة وواجهت انعطافًا عكسيًا".

وأضافت: "كان الوضع صعبًا جدًا كوني كنت سريعة للغاية في هذه اللحظة مع الارتطام بالصخرة".

وقد توقفت الحصة على الفور إثر الحادثة، حيث وصل المارشلز سريعًا، إذ كان ذلك قبل عدة دقائق من رؤية هورتجن تخرج من السيارة، حيث كانت الإصابة الوحيدة التي تعرضت لها هي لدغة في اللسان.

وبالحديث عن تأخّر خروجها من السيارة، قالت هورتجن: "كان وقتًا طويلًا، شعرت بأنه هكذا. المشكلة كانت في البداية أن لاسلكي الفريق لم يكن يعمل. لذلك كان بوسعي سماعهم وليس العكس، فلم أتمكن من إخبارهم أنني بخير. ومن ثم تطلب خروجي وقتًا، لا أعلم لماذا".

وتابعت: "كسائقة في هذه اللحظات، تشعر بأن الدقائق تمر وكأنها ساعات وساعات. أشعر أنني بخير. ومن الجيد أن شيئًا لم يتأثر في السيارة. ليست هنالك أيّة مشاكل كهربائية".

جديرٌ بالذكر أنّ فريق "أبت كوبرا" لن يشارك في حصة تصفيات ما بعد الظهر بينما يتمّ إجراء بعض الإصلاحات، ولكن ينبغي أن تشارك هورتجن وإكستروم في مراحل النصف نهائي يوم غد الأحد إذا ما مرّ هيكل السيارة من الفحوصات.

هذا وهنالك هيكل إضافي للسيارة في موقع الحدث، ووبالإضافة إلى ذلك، فإنّ بطولة إكستريم إي لديها قطع غيار في موقع المنافسات كافية لإعادة بناء كاملة لثلاث سيارات.