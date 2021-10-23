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إكستريم إي / جولة سردينيا تقرير التجارب التأهيليّة

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" يحافظ على تقدّمه في تصفيات سردينيا الثانية

تصدّر فريق "اكس44" المملوك من قِبَل لويس هاميلتون التصفيات الثانية ضمن جولة سردينيا، ليُحافظ على هيمنته على مجريات اليوم السبت على حساب فريق نيكو روزبرغ "اكس ريسينغ".

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" يحافظ على تقدّمه في تصفيات سردينيا الثانية

بعد تصدّرهما التصفيات الأولى بفارق 12.3 ثانية، فرض سيباستيان لوب وكريستينيا غوتيريز سيطرتهما على الحصة الثانية ليجدا أفضلية 17.207 ثانية إضافية أمام أقرب منافسيهما.

وتضمن تلك النتيجة حفاظ بطل العالم في الراليات 9 مرات وزميلته هلة سجل كاسح في التصفيات ضمن سلسلة السيارات الكهربائية مع صدارة إجمالية أمام فريق روزبرغ تبلغ 50.7 ثانية.

وكان فريق هاميلتون هو الثاني الذي ينطلق على المسار بطول 4.67 ميل بعد ظهر اليوم بعد توقف طويل.

وقد تم السماح لفريقي روزبرغ وتشيب غاناسي بالتراجع ترتيب الانطلاق لخلق وقت إضافي للتصليحات بعد حادثتيهما مع انقلاب سيارة الأولى وعطل نظام التعليق على سيارة الثاني,

مع ذلك، ومن أجل ضمان أن يكون لدى كل السيارات وقتًا كافيًا للشحن، كانت هنالك فجوة كبيرة في جدول المجريات.

وكان لوب أول الخارجين إلى المسار، حيث أكمل لفته في توقيت بلغ 4 دقائق و22.537 ثانية، أسرع بثلاث ثوان من زمنه الأسرع السابق، قبل أن يسلم مهام السيارة إلى غوتيريز التي أكملت طلعة سلسة بزمن وسطي بلغ 10 دقائق و45.401 ثانية، ليكون فريق هاميلتون الأول والوحيد الذي كسر حاجز الـ 11 دقيقة.

فيما تواصلت الدراما مع فريق روزبرغ بعدما انقلبت سيارة مولي تايلور في الحصة الأولى، حيث جاء الدور على زميلها يوهان كريستوفرسن ليواجه المشاكل في الحصة الثانية.

وتأخّر كريستوفرسن بفارق 0.68 ثاني فقط عن لوب في "السوبر سيكتور" المانح للنقاط، لخفق في اقتناص النقاط الخمس الإضافية قبل أن تعرف الدراما طريقها إليه لاحقًا عندما انثقب الإطار الأمامي الأيمن في المراحل الختامية من لفته ليتراجع الفريق 18.3 ثانية إضافية عن الصدارة ويبقى فريق روزبرغ في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث ضمن الأزمنة الإجمالية تواجد فريق آبت كوبرا، وذلك رُغم أخطاء ماتياس إكستروم في الحصة الثانية.

فيما كان المركز الرابع من نصيب فريق بطل العالم في الراليات مرّتين كارلوس ساينز مع زميلته لايا ساينز وأمام فريق تشيب غاناسي ريسينغ وفريق أندريتي يونايتد.

وقد أكملن فرق "جي بي اكس إي" وفيلوس ريسينغ وإكسايت إنرجي ترتيب التسعة الأوائل.

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اكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" على طريق تحقيق قطب الانطلاق الأول في سردينيا

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اكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" على طريق تحقيق قطب الانطلاق الأول في سردينيا
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