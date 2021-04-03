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السابق / فريق "فيلوس ريسينغ" ينسحب من أولى جولات "إكستريم إي" بسبب تضرر السيارة
إكستريم إي / الجولة الصحراوية في اكستريم إي / تقرير التجارب التأهيليّة

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" يتصدر التصفيات المجمعة لجولة السعودية

تصدّر فريق لويس هاميلتون "اكس44" التصفيات المجمعة لجولة السعودية الافتتاحية ضمن أولى مواسم "إكستريم إي" في صحراء المملكة، بينما أطاحت عقوبة بفريق نيكو روزبرغ إلى المركز الثالث.

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" يتصدر التصفيات المجمعة لجولة السعودية

تسببت حادثتان كبيرتان في التصفيات الافتتاحية، إلى جانب مشاكل في الموثوقية، واجهها الفريق الذي كان مرشحًا قبل الحدث "تشيب غاناسي ريسينغ"، في مشاركة ستة فرق فقط من أصل تسعة ضمن مجريات الحصة.

وكان ثنائي فريق "روزبرغ اكس ريسينغ" مولي تايلور ويوهان كريستوفرسن متقدمًا بـ 4.7 ثانية أمام فريق "اكس44" مع سائقيه كريستين غوتيريز وسيباستيان لوب.

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بيد أنّ تايلور دخلت منطقة تغيير السائقين على سرعة 44 كلم/س، ما تسبب بتلقيها عقوبة 60 ثانية وحرمان فريقها من فرصة الحفاظ على الصدارة.

وقد سلمت مهام القيادة إلى كريستوفرسن، مع اقترابه من لوب الذي خسر 6 ثوان في الحصة الافتتاحية في العلا صباح اليوم.

لكن خطأ بطل العالم في الراليات تسع مرات مبكرًا مر دون عقاب بفضل توبيخ تايلور، ما يعني أن لوب وغوتيريز سيصطفان على الصف الأول لمنافسات النصف نهائي الافتتاحية.

في المقابل، قدم كارلوس ساينز أداء قويًا آخر بعدما تسلم مهام القيادة من لايا ساينز ليحصل على المركز الثاني.

المركز الرابع كان من نصيب كاتي مانينغز وتيمي هانسن، خلف فريق "آر اكس آر"، وذلك بعدما أطاح بفريق "جاي بي اكس إي" إلى المركز الرابع في الأزمنة المؤقتة بفارق 0.02 ثانية، لكن سائقته ميكايلا أهلن-كوتولينسكي زميل باتون دخل منطقة تغيير السائقين محدودة السرعة بسرعة 30 كلم/س ليتلقى عقوبة 3 دقائق.

ما دفع لتراجعهما إلى المركز السادس خلف فريق "هيسبانو سويزا" مع سائقيه أوليفر بينيت وكريستين جيامباولي.

جديرٌ بالذكر أن فريق "تشيب غاناسي ريسينغ" قد آثر تغيير مضخة التوجيه على سيارته، بينما تواصلت معاناة "سي جي آر" حيث لم يكن الفريق مستعدًا في الوقت من أجل خوض غمار الخصة، ليصطف في المركز السابع.

فيما أكّد فريقا "أبت كوبرا" و"فيلوسي ريسينغ" أنهما لن يشاركا في الحصة، إذ اعلم الأخير انسحابه الكامل من الحصة بسبب تضرر السيارة.

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فريق "فيلوس ريسينغ" ينسحب من أولى جولات "إكستريم إي" بسبب تضرر السيارة

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