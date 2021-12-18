إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" الأسرع في التصفيات الأولى للجولة الختامية

يتأخرُ فريق هاميلتون اكس44 عن فريق روزبرغ بـ 16 نقطة فقط، على طريق تحقيقه للعلامة الكاملة في التصفيات الخامسة والأخيرة لهذا الموسم في دورسيت، المملكة المتحدة.

وبسبب انخفاض مجالات الرؤية في الشتاء، تم تقسيم الطلعات ما بين مساء الجمعة وصباح السبت.

وخلال الحصة الأولى، خرج سيباستيان لوب وكريستينا غوتيريز أخيرين على المسار ضمن القاعدة العسكرية.

وقاد لوب أولاً خلال أول لفتين من أصل ثلاثة، وأثبت أنه الأسرع، حيث أكمل بطل العالم تسع مرات في "دبليو آر سي" فترته بفارق قارب الثانيتين عن أقرب الملاحقين مع دقيقتين و25.329 ثانية ليكون الأسرع.

ومن ثم سلم المقود إلى غوتيريز، التي أضافت ثلاث ثوانٍ أخرى، قبل أن ترتطم وتخسر بعض الوقت، ليعود الفارق إلى ثانيتين تقريباً.

لكن توقيتهما معاً جعلهما الأسرع بين المشاركين.

مولي تايلور، يوهان كريستوفرسن، روزبرغ ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

أما فريق روزبرغ فقد عاد إلى المركز الثاني مع مولي تايلور ويوهان كريستوفرسن بفارق ضئيل، حيث لم تفصل بين جميع المركبات المشاركة إلا 29 ثانية فقط.

المركز الثالث كان من نصيب فريق أكسيونا ساينز مع كارلوس ساينز - الشريك المؤسس للفريق - ولايا سانز.

فريق أبت كوبرا مع ماتياس إكستروم وجوتا كلينشميد احتل المركز الرابع أمام فيلوس ريسينغ.

أما المركز السادس فكان من نصيب فريق أندريتي يونايتد الفائز بالجولة الماضية في غرينلاند، أمام فريق شيب غاناسي.

بينما أكمل فريقا جنسن باتون وإكسايت إنرجي ترتيب المراكز.