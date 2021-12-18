تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / إكستريم إي: الكشف عن الروزنامة المبدئية مبكراً كان بهدف "جذب الاهتمام" التالي / فريق هاميلتون "اكس44" يُكمل سيطرته على تصفيات إكستريم إي
إكستريم إي / جوراسيك تقرير التجارب التأهيليّة

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" الأسرع في التصفيات الأولى للجولة الختامية

سجل فريق لويس هاميلتون "اكس44" أسرع الأزمنة خلال القسم الأول لتصفيات إكستريم إي، ضمن سعيه لاقتناص اللقب من فريق روزبرغ ريسينغ خلال الجولة الختامية للموسم الأول.

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" الأسرع في التصفيات الأولى للجولة الختامية

يتأخرُ فريق هاميلتون اكس44 عن فريق روزبرغ بـ 16 نقطة فقط، على طريق تحقيقه للعلامة الكاملة في التصفيات الخامسة والأخيرة لهذا الموسم في دورسيت، المملكة المتحدة.

وبسبب انخفاض مجالات الرؤية في الشتاء، تم تقسيم الطلعات ما بين مساء الجمعة وصباح السبت.

وخلال الحصة الأولى، خرج سيباستيان لوب وكريستينا غوتيريز أخيرين على المسار ضمن القاعدة العسكرية.

وقاد لوب أولاً خلال أول لفتين من أصل ثلاثة، وأثبت أنه الأسرع، حيث أكمل بطل العالم تسع مرات في "دبليو آر سي" فترته بفارق قارب الثانيتين عن أقرب الملاحقين مع دقيقتين و25.329 ثانية ليكون الأسرع.

ومن ثم سلم المقود إلى غوتيريز، التي أضافت ثلاث ثوانٍ أخرى، قبل أن ترتطم وتخسر بعض الوقت، ليعود الفارق إلى ثانيتين تقريباً.

لكن توقيتهما معاً جعلهما الأسرع بين المشاركين.

مولي تايلور، يوهان كريستوفرسن، روزبرغ ريسينغ

مولي تايلور، يوهان كريستوفرسن، روزبرغ ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

أما فريق روزبرغ فقد عاد إلى المركز الثاني مع مولي تايلور ويوهان كريستوفرسن بفارق ضئيل، حيث لم تفصل بين جميع المركبات المشاركة إلا 29 ثانية فقط.

المركز الثالث كان من نصيب فريق أكسيونا ساينز مع كارلوس ساينز - الشريك المؤسس للفريق - ولايا سانز.

فريق أبت كوبرا مع ماتياس إكستروم وجوتا كلينشميد احتل المركز الرابع أمام فيلوس ريسينغ.

أما المركز السادس فكان من نصيب فريق أندريتي يونايتد الفائز بالجولة الماضية في غرينلاند، أمام فريق شيب غاناسي.

بينما أكمل فريقا جنسن باتون وإكسايت إنرجي ترتيب المراكز.

المشاركات
التعليقات
إكستريم إي: الكشف عن الروزنامة المبدئية مبكراً كان بهدف "جذب الاهتمام"
المقال السابق

إكستريم إي: الكشف عن الروزنامة المبدئية مبكراً كان بهدف "جذب الاهتمام"
المقال التالي

فريق هاميلتون "اكس44" يُكمل سيطرته على تصفيات إكستريم إي

فريق هاميلتون "اكس44" يُكمل سيطرته على تصفيات إكستريم إي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فريق هاميلتون "اكس44" يُكمل سيطرته على تصفيات إكستريم إي
إكستريم إي إكستريم إي

فريق هاميلتون "اكس44" يُكمل سيطرته على تصفيات إكستريم إي

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" الأسرع في التصفيات الأولى للجولة الختامية
إكستريم إي إكستريم إي

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" الأسرع في التصفيات الأولى للجولة الختامية

إكستريم إي: الكشف عن الروزنامة المبدئية مبكراً كان بهدف "جذب الاهتمام"
إكستريم إي إكستريم إي

إكستريم إي: الكشف عن الروزنامة المبدئية مبكراً كان بهدف "جذب الاهتمام"

كيف تستعد الفرق للتحديات الكبيرة في إكستريم إي؟
إكستريم إي إكستريم إي

كيف تستعد الفرق للتحديات الكبيرة في إكستريم إي؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.