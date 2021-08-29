إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يحافظ على الصدارة في التصفيات الثانية للجولة القطبية

تصدّر سيباستيان لوب وكريستينا غوتيريز التصفيات الصباحية بفارق 3.7 ثانية، لكنّهما تراجعا في الحصة الثانية خلف فريق "روزبرغ اكس ريسينغ".

وأتى ذلك التراجع بعد قطع لوب للفة متحفّظة في محاولة لتفادي مشاكلال الموثوقية التي ضرب منافسيه، إلى جانب خسارته 1.5 ثانية في عملية تبديل السائقين البطيئة.

وبينما أكملت غوتيريز أداء الفريق مع أفضلية 4.504 ثانية، لكنّ جهودها ذهبت أدراج الرياح عبر ثنائي فريق "روزبرغ" العائد بقوة يوهان كريستوفرسن ومولي تايلور.

وقد نجح كريستوفرسن بتسجيل اللفة الأسرع في الحصة، مع 6 دقائق و06.840 ثانية، ليشكّل أفضلية مع تايلور في الصدارة بلغت 10.951 ثانية.

ولكن كان ذلك الزمن أبطأ بنحو 21 ثانية من زمن لوب الصباحي، ولكن ذلك يعود إلى خفض طاقة السيارة إلى 200 كليوواط وسط مخاوف الموثوقية.

وبذلك حافظ فريق هاميلتون على صدارة الأزمنة المجمعة ليتقدم إلى النصف النهائي الأول لليوم الأحد.

المركز الثاني الإجمالي كان من نصيب فريق "آبت كوبرا"، على الرُغم من تعرضه لانثقاب مزدوج في حصة بعد الظهر.

ومع تواجد فريق "روزبرغ اكس ريسينغ" في المركز الثالث، فقد أكمل فريق "أندريتي يونايتد" شبكة انطلاق نصف النهائي الثاني مع تيمي هانسين وكاتي مونينغز.

فيما حلّ فريق "فيلوس ريسينغ" في المركز الخامس الإجمالي مع إيما غيلمور وستيفان سارازين.

أمّا فريق "أسيونا ساينز"، فقد عانى كذلك من مشاكل في الطاقة والتوجيه في الفترة الصباحية، لكنّه قدم أداءً جيّدًا في حصة ما بعد الظهر مع كارلوس ساينز الأب، الذي سجّل ثاني أسرع زمن.

فيما تواصلت المشاكل مع فريق جنسن باتون، حيث أخفق كيفن هانسن في الوصول إلى منطقة تغيير السائقين ليخسر 15 ثانية.