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إكستريم إي / جائزة القطب الشمالي تقرير التجارب التأهيليّة

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يتصدر التصفيات الأولى للجولة القطبية

تصدر فريق هاميلتون "اكس 44" التصفيات الصباحية لجولة بطولة إكستريم إي القطبية في غرينلاند، بينما تعرضت سيارة فريق روزبرغ لحادثة مع العديد من المشاكل التقنية.

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يتصدر التصفيات الأولى للجولة القطبية

بدأ الفريق مع كريستينا غوتيريز التي عادت إلى عالم السباقات التنافسية بعد كسر فقرتين تعرضت له في رالي كازاخستان الصحراوي.

ومع الخروج ثامناً على المسار من أصل تسعة فرق، اتجهت إلى منطقة تبديل السائقين متأخرة بفارق 3.14 ثانية قبل تسليم المقود إلى سيباستيان لوب.

من ثم سجل بطل العالم في الراليات أسرع الأزمنة الشخصية خلال الحصة، وبأخذ الزمن الوسطي، باتا يحتلان الصدارة بفارق 3.712 ثانية.

وبذلك تفوقا على فريق أبت كوبرا المتصدر في التجارب الحرة، مع سائقيه ماتياس إكستروم وجوتا كلينشميت، إلى المركز الثاني أمام فريق شيب غاناسي.

وعانى الفريق الأمريكي من انطلاقة صعبة مع عدة حوادث ومشاكل تقنية، لكن سارا برايس بدأت بقوة قبل تسليم المقود إلى كايل ليدوك.

ونجح بتسجيل أسرع الأزمنة بالفعل قبل أن يتقدم فريق "اكس 44" إلى الصدارة.

لكن الثنائي تراجعا في الترتيب إلى المركز الثالث بعد تلقي عقوبة عشر ثوانٍ نظراً لارتطام ليدوك بالعلم المحدّد لنقطة الوصول.

يوهان كريستوفرسن بطل رالي كروس ثلاث مرات، لم يقدم ما كان يرجو خلال التصفيات، حيث تعرض لثلاثة مشاكل تقنيات عطلت من طلعته.

سائق فريق روزبرغ الذي يقود إلى جانب مولي تايلور، يمتلك سجلاً كاملاً من الانتصارات، لكن سيارته توقفت.

إيما غيلمور، ستيفان سارازين، فيلوس

إيما غيلمور، ستيفان سارازين، فيلوس

تصوير: صور موتورسبورت

واضطر السويدي لإكمال إعادة إقلاع كاملة لأنظمة السيارة لكنها توقفت بعد عدة أمتار بعد أن ارتطمت بقوة عقب الصعود على مطب.

تكررت مشكلة كريستوفرسن ونجح بتسجيل أسرع تبديل للسائق، لكن سيارته انقلبت بشكل دراماتيكي لاحقاً.

ونجح فريق روزبرغ بإنهاء الحصة بالرغم من الأضرار كثامن أسرع الأزمنة.

فيلوس ريسينغ كان الأول على المسار كرابع أسرع الأزمنة بفارق قارب 25 ثانية، لكنه تأثر بعقوبة الثواني العشر التي تلقتها إيما غليمور.

المركز الخامس كان من نصيب إكسايت إنرجي مع كريستين جيامباولي وأوليفر بينيت، أمام فريق ساينز إكس إي.

وخلف فريق روزبرغ، أنهى فريق باتون الحصة لكن لم ينجح بإكمال أية لفة.

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مكلارين تتعاقد مع بطل الراليات الأمريكيّ فاوست لموسم 2022 من سلسلة إكستريم إي

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