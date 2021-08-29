إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" يفوزان بنصف نهائي الجولة القطبية

ساهمت الأمطار بالأمس واليوم خلال كلا السباقين مع المسار المعدّل في فتح الطريق أمام تجاوزات مبتكرة من المتنافسين.

وكان ذلك واضحًا في سباق نصف النهائي الأول، حيث تقدّم سيباستيان لوب من المركز الأخير إلى الصدارة بعد تجاوزه سيتفان سارازين، وذلك بعد ان استلم الأول مهام قيادة سيارة "اكس 44" من زميلته كريستينا غوتيريز، والتي فقدت مركز الانطلاق الأول لصالح غيلمور.

وتواجد كارلوس ساينز الأب في المركز الثالث وراء معركة ثنائي الصدارة قبل أن يشق طريقه ويتجاوزهما.

لكن ومع تسليمه مهام قيادة سيارة "أكيونا ساينز" إلى زميلته ليا ساينز، وتسّلم لوب وسارازين قيادة سيارتيهما، تقلّصت صدارة الفريق.

حيث نجح لوب في تجاوز سارازين ببراعة قبل أن يبدأ تقليص الفارق أكثر مع ساينز، قبل أن يتجاوزها في النهاية ويحقق الفوز بفارق 0.729 ثانية.

وبالانتقال إلى سباق نصف النهائي الثاني، فقد قادت كاتي مونينغز جهود فريق "أندريتي يونايتد" لتحرز الفوز في ظل تعرض فريق "روزبرغ اكس ريسينغ" لعقوبة 10 ثوان.

وكانت الصدارة المبدئية في هذا السباق من نصيب فريق" آبت كوبرا"، قبل أن تتمكن تيمي هانسن من تجاوزه إلى المقدمة، بينما تجاوزها يوهان كريستوفرسن كذلك إلى المركز الثاني.

وقد تسلّمت مولي تايلور الصدارة من كريستوفرسن، حيث تقدمت على مونينغز بفارق 2 ثانية.

لكن ومع خروج تايلور عن المسار، تسللت مونينغز إلى الصدارة، قبل أن توسّع أفضليتها لتحقق الفوز بفارق 1.2 ثانية، والتي أصبحت 11.2 ثانية بعد العقوبة التي تم توقيعها على فريق "روزبرغ اكس ريسينغ".