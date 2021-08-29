تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يحافظ على الصدارة في التصفيات الثانية للجولة القطبية
إكستريم إي / جائزة القطب الشمالي تقرير السباق

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" يفوزان بنصف نهائي الجولة القطبية

حقق فريقا هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" فوزين بسباقي نصف النهائي الدراميين في غرينلاند ضمن الجولة القطبية في منافسات "إكستريم إي"، ليتوجّها إلى النهائي بجوار فريقي "روزبرغ اكس ريسينغ" و"أكيونا ساينز".

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" يفوزان بنصف نهائي الجولة القطبية

ساهمت الأمطار بالأمس واليوم خلال كلا السباقين مع المسار المعدّل في فتح الطريق أمام تجاوزات مبتكرة من المتنافسين.

وكان ذلك واضحًا في سباق نصف النهائي الأول، حيث تقدّم سيباستيان لوب من المركز الأخير إلى الصدارة بعد تجاوزه سيتفان سارازين، وذلك بعد ان استلم الأول مهام قيادة سيارة "اكس 44" من زميلته كريستينا غوتيريز، والتي فقدت مركز الانطلاق الأول لصالح غيلمور.

وتواجد كارلوس ساينز الأب في المركز الثالث وراء معركة ثنائي الصدارة قبل أن يشق طريقه ويتجاوزهما.

لكن ومع تسليمه مهام قيادة سيارة "أكيونا ساينز" إلى زميلته ليا ساينز، وتسّلم لوب وسارازين قيادة سيارتيهما، تقلّصت صدارة الفريق.

حيث نجح لوب في تجاوز سارازين ببراعة قبل أن يبدأ تقليص الفارق أكثر مع ساينز، قبل أن يتجاوزها في النهاية ويحقق الفوز بفارق 0.729 ثانية.

وبالانتقال إلى سباق نصف النهائي الثاني، فقد قادت كاتي مونينغز جهود فريق "أندريتي يونايتد" لتحرز الفوز في ظل تعرض فريق "روزبرغ اكس ريسينغ" لعقوبة 10 ثوان.

وكانت الصدارة المبدئية في هذا السباق من نصيب فريق" آبت كوبرا"، قبل أن تتمكن تيمي هانسن من تجاوزه إلى المقدمة، بينما تجاوزها يوهان كريستوفرسن كذلك إلى المركز الثاني.

وقد تسلّمت مولي تايلور الصدارة من كريستوفرسن، حيث تقدمت على مونينغز بفارق 2 ثانية.

لكن ومع خروج تايلور عن المسار، تسللت مونينغز إلى الصدارة، قبل أن توسّع أفضليتها لتحقق الفوز بفارق 1.2 ثانية، والتي أصبحت 11.2 ثانية بعد العقوبة التي تم توقيعها على فريق "روزبرغ اكس ريسينغ".

المشاركات
التعليقات
إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يحافظ على الصدارة في التصفيات الثانية للجولة القطبية

المقال السابق

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يحافظ على الصدارة في التصفيات الثانية للجولة القطبية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا

58 دقيقة
2
فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار

2 س
3
فورمولا 1

"فيا": لم تكن هناك إمكانيّة لتأجيل جائزة بلجيكا الكبرى حتّى يوم الإثنين

18 دقيقة
4
فورمولا 1

فيرشتابن يعترف بأنّ "هذه ليست أفضل طريقة للفوز بسباق بلجيكا"

1 س
5
فورمولا 1

هاميلتون: أداء راسل لن يُغيّر تفضيلي لبوتاس لموسم 2022

أحدث الأخبار
إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" يفوزان بنصف نهائي الجولة القطبية
XES

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" يفوزان بنصف نهائي الجولة القطبية

6 س
إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يحافظ على الصدارة في التصفيات الثانية للجولة القطبية
XES

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يحافظ على الصدارة في التصفيات الثانية للجولة القطبية

10 س
إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يتصدر التصفيات الأولى للجولة القطبية
XES

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يتصدر التصفيات الأولى للجولة القطبية

28-08-2021
مكلارين تتعاقد مع بطل الراليات الأمريكيّ فاوست لموسم 2022 من سلسلة إكستريم إي
XES

مكلارين تتعاقد مع بطل الراليات الأمريكيّ فاوست لموسم 2022 من سلسلة إكستريم إي

11-08-2021
شراكة "صور موتورسبورت" و"إكستريم إي" تحظى بانطلاقة مذهلة
XES

شراكة "صور موتورسبورت" و"إكستريم إي" تحظى بانطلاقة مذهلة

02-07-2021
أحدث ملفات الفيديو
ThinkingForward مع أليخاندرو عجاج 15:51
إكستريم إي
28-04-2021

ThinkingForward مع أليخاندرو عجاج

إكستريم إي: مراسم منصة التتويج للجولة الصحراوية 03:37
إكستريم إي
05-04-2021

إكستريم إي: مراسم منصة التتويج للجولة الصحراوية

إكستريم إي: أهم مجريات سباق الجولة الصحراوية 04:57
إكستريم إي
05-04-2021

إكستريم إي: أهم مجريات سباق الجولة الصحراوية

إكستريم إي: فريق 00:30
إكستريم إي
05-04-2021

إكستريم إي: فريق "روزبرغ" يحقق الفوز بالجولة الصحراوية

إكستريم إي: انطلاقة السباق نصف النهائي للجولة الصحراوية 00:41
إكستريم إي
05-04-2021

إكستريم إي: انطلاقة السباق نصف النهائي للجولة الصحراوية

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار

"فيا": لم تكن هناك إمكانيّة لتأجيل جائزة بلجيكا الكبرى حتّى يوم الإثنين
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا": لم تكن هناك إمكانيّة لتأجيل جائزة بلجيكا الكبرى حتّى يوم الإثنين

فيرشتابن يعترف بأنّ "هذه ليست أفضل طريقة للفوز بسباق بلجيكا"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يعترف بأنّ "هذه ليست أفضل طريقة للفوز بسباق بلجيكا"

هاميلتون: أداء راسل لن يُغيّر تفضيلي لبوتاس لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: أداء راسل لن يُغيّر تفضيلي لبوتاس لموسم 2022

فيرشتابن ولوكلير يعترفان بأن راسل "يستحق" الترقية إلى صفوف مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن ولوكلير يعترفان بأن راسل "يستحق" الترقية إلى صفوف مرسيدس

هاميلتون: سيارة مرسيدس كانت "صعبة القيادة" في الأجواء الممطرة في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: سيارة مرسيدس كانت "صعبة القيادة" في الأجواء الممطرة في بلجيكا

بيريز خارج سباق بلجيكا بعد حادثته في الطريق إلى شبكة الانطلاق
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز خارج سباق بلجيكا بعد حادثته في الطريق إلى شبكة الانطلاق

أحدث الأخبار

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" يفوزان بنصف نهائي الجولة القطبية
إكستريم إي إكستريم إي

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" يفوزان بنصف نهائي الجولة القطبية

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يحافظ على الصدارة في التصفيات الثانية للجولة القطبية
إكستريم إي إكستريم إي

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يحافظ على الصدارة في التصفيات الثانية للجولة القطبية

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يتصدر التصفيات الأولى للجولة القطبية
إكستريم إي إكستريم إي

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" يتصدر التصفيات الأولى للجولة القطبية

مكلارين تتعاقد مع بطل الراليات الأمريكيّ فاوست لموسم 2022 من سلسلة إكستريم إي
إكستريم إي إكستريم إي

مكلارين تتعاقد مع بطل الراليات الأمريكيّ فاوست لموسم 2022 من سلسلة إكستريم إي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.