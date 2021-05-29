إكستريم إي: فريق هاميلتون "أكس44" يسجل أسرع الأزمنة خلال تصفيات جولة السنغال

تصدر سائقا فريق أكس44 حصة مثيرة شهدت تألق جوتا كلينشميد لفريق "أبت كوبرا" وكذلك إظهار فريق شيب غاناسي ريسينغ لسرعته الحقيقية.

وخرج فريق أكس44 سادساً على المسار الذي يبلغ طوله أربعة أميال تقريباً، مع لوب الذي بدأ لفتي التصفيات.

وتنص التغييرات في القوانين خلال جولة السنغال على ضرورة المبادلة بين السائقين في كل حصة، لذا ستخرج غوتيريز أولاً خلال تصفيات ما بعد الظهر، قبل تسليم المقود إلى لوب لنصف النهائي. وفي حال وصل الفريق إلى النهائي، فإن غوتيريز هي التي ستبدأ السباق.

ومع تسجيل لوب لأسرع الأزمنة خلال المقطع الأول في الخروج الصباحي قبل تسليم المقود إلى غوتيريز، فإن الزمن الوسطي لهما بلغ 10 دقائق و47.289 ثانية.

وذلك منح الفرنسي والإسبانية أفضلية وصلت إلى 4.239 ثانية أمام فريق شيب غاناسي، حيث صدت غوتيريز هجمات كايل لودوك.

وسرق السائق الأمريكي الأضواء - بعد أن كان طرفاً في حادثتين عنيفتين خلال الجولة الأولى الصحراوية في المملكة العربية السعودية - عندما سجل أسرع لفة شخصية بفارق قارب أربع ثوان أمام لوب.

وبالرغم من أن زميلته سارة برايس قدمت زمناً جيداً، لكن الفريق تأهل ثانياً أمام أبت كوبرا.

وبعد وعكة صحية أصابتها يوم الجمعة، اضطرت كلوديا هارتغن إلى الانسحاب ليتم استبدالها بالبديلة جوتا كلينشميد.

صاحبة الـ 58 عاماً والتي أكملت 20 عاماً على كونها السائقة الأولى والوحيدة التي تحرز الفوز برالي داكار، نجحت بالتقدم لتحقق أسرع زمن مبدئي.

وإلى جانب زميلها ماتياس إكستروم حامل لقب بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" مرتين، نجحا بتسجيل الزمن الوسطي المبدئي الأسرع قبل أن يخرج فريقا أكس44 وشيب غاناسي ريسينغ.

لكن، ما زال الفريق قيد التحقيق لاحتمالية خرق قانون تبديل السائقين تحت حد 40 ثانية.

كلوديا هارتغن، ماتياس إكستروم، أبت كوبرا تصوير: صور موتورسبورت

المركز الرابع كان من نصيب فريق روزبرغ أكس ريسينغ الذي أحرز الفوز بالجولة الأولى في السعودية، مع يوهان كريستوفرسن ومولي تايلور، أمام فريق جيه.بي.أكس.إي الذي شهد استبدال مؤسس الفريق جنسن باتون بالسائق كيفن هانسن، إلى جانب ميكايلا ألين-كوتولينسكي لجولة السنغال.

أما جايمي شادويك فقد سجلت أول زمن تنافسي لها في "إكستريم إي" وذلك بعد الحادثة مع ستيفان سارازين سائق فيلوسي ريسينغ في السعودية والتي تسببت بانسحابها.

وكان كلا السائقان بعيدين عن لفات الصدارة، بالمركز السادس، بينما اكتفى أوليفر بينيت سائق هيسبانو سويزا وزميله جيامباولي زونكا بالمركز السابع.

أما الفريق الذي يضم كارلوس ساينز الأب بطل الراليات فقد كان يبدو أنه يسير على طريق تسجيل زمن سريع، لكن زميلته لايا سانز تعرضت لمشكلة في السيارة بعد سقوط قويّ. حيث حاولت إعادة تشغيل السيارة لكنها اضطرت للانسحاب.

وهذا ما حصل بالفعل مع تيمي هانسن سائق أندريتي يونايتد، حيث تعرض لقفزة في السيارة مع سقوط قوي، بدأت بعده السيارة بالتمهل، لكنه نجح بإكمال لفته وسلمها إلى زميلته كاتي مانينغز لينهيا بالمركز الثامن.