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إكستريم إي / الجولة المحيطية تقرير السباق

إكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في نصف نهائي السنغال وينضم إلى فريقَي هاميلتون وباتون في النهائي

نجح فريق "روزبرغ اكس ريسينغ" في تحقيق الفوز بنصف نهائي جولة السنغال ضمن منافسات بطولة إكستريم إي، حيث سيواجه فريقَي بطَلي العالم في الفورمولا واحد لويس هاميلتون وجنسن باتون في النهائي.

إكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في نصف نهائي السنغال وينضم إلى فريقَي هاميلتون وباتون في النهائي

سمح انخفاض مستويات الغبار على مسار حلبة البالغ 4 أميال بمنافسة أكثر قربًا من الجولة الافتتاحية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث تجلّى ذلك في نصف النهائي الأول الذي شهد تقدّم طاقم فريق روزبرغ المكوّن من يوهان كريستوفرسن ومولي تايلور من الخلف نحو الفوز في مواجهة فريقَي "اكس44" و"آبت كوبرا"، إذ فصلت 3 ثوان فقط بين السيارات الثلاث.

وبعد صدارته لتصفيات الأمس، توسط طاقم فريق "اكس44" المكون من سيباستيان لوب وكريستينا غوتيريز شبكة الانطلاق للسباق نصف النهائي.

لكن كانت سيارة "آبت كوبرا" من الجهة الخارجية هي التي تمتعت بأفضل انطلاقة مع تقدم السيارات على الخط الساحلي.

ومع معاناة كريستوفرسن مجددًا من انطلاقة ضعيفة بسبب التفاف الإطارات حول نفسها، فقد آثر اتباع خط تسابق واسع للغاية بالتوجه إلى المنعطف الأول الأيمن.

وبينما فعّلت السيارات الثلاث ما يطلق عليع وضع "هايبردرايف" لتعزيز الطاقة، فقد ظلت المراكز كما هي في المراحل الأولى.

لكن تمكّن كريستوفرسن بعد ذلك من تجاوز لوب من الجهة الداخلية للمنعطف الأولى ليتقدم إلى المركز الثاني، فيما حافظ ماتياس إكستروم على المركز الأول بأريحية.

وعندما حاول لوب العودة، تمكن كريستوفرسن بقوة من صد هجماته ليسمح ذلك لإكستروم بتعزيز صدارته مع الوصول إلى منطقة تغيير السائقين، والتي بات الوقت الأقل للتغيير فيها 45 ثانية بعد أن كان 40 ثانية في الجولة الماضية.

وقد سلّم إكستروم مهام القيادة إلى جوتا كلينشميد، لكنّ الفريق واجه مشكلة إثر عطل في اللاسلكي.

وإثر عدم قدرتها على رؤية الأضواء التي تشير إلى موعد استئناف المنافسات، باتت الفائزة بداكار 2001 غير متأكدة من موعد الخروج، ليكتسب فريقا "اكس44" و"روزبرغ اكس ريسينغ" المركز على المسار.

وكانت مولي تايلور أول من فعّل وضع "هايبردرايف" لتتنزع صدارة مبكرة أمام غوتيريز التي ضغطت بقوة، لكن الأولى كانت قادرة على عبور خط النهاية في المركز الأول، ليحجز ذلك مكانًا لفريقَي "اكس44" و"روزبرغ اكس ريسينغ" في النهائي.

وبالانتقال إلى السباق النصف نهائي الثاني، فقد كان الفوز من نصيب فريق جنسن باتون "جاي بي اكس إي"، مع كيفن هانسين الذي احتل الصدارة حتى فترة تغيير السائقين ليسلم مهام القيادة إلى زميلته ميكايلا أهلن-كوتولنكسي، والتي عززت من صدارة فريقها أكثر أمام فريقَي "فيلوس ريسينغ" و"زايت إنرجي ريسينغ" وفازت بفارق 30.95 ثانية.

وبذلك صعد فريق "جاي بي اكس إي" إلى النهائي رفقة فريق "فيلوس ريسينغ".

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إكستريم إي: فريق هاميلتون "أكس44" يسجل أسرع الأزمنة خلال تصفيات جولة السنغال

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اكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في السنغال بالرغم من حادثه مع فريق هاميلتون "اكس44"
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