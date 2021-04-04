إكستريم إي: فريق روزبرغ يفرض همينته ويحقق الفوز بجولة السعودية الافتتاحية

عاد يوهان كريستوفرسن ببراعة وخبرة من انطلاقته البطيئة ليتقدم للصدارة قبل أن يسلّم مهما قيادة سيارة "آر اكس آر" لزميلته مولي تايلور التي بدورها اكتسحت المنافسة لتفوز بفارق 24 ثانية.

تم اختيار فريق "أندريتي يونايتد" - الذي يقود لصالحه تيمي هانسين وكاتي مانينغز - لينطلق من المركز الأوّل على الجانب الأيمن المفضل من بوابة الانطلاق من قِبَل ستة فرق لم تشارك في النهائي.

وقد استعان سائق الفريق وبطل الرالي كروس لموسم 2019 هانسين من دفعة الطاقة "هيبردرايف" لأربع ثوان ليحقق انطلاقة سريعة ويتصدر مبكرًا نحو المنعطف الأول.

فيما كانت انطلاقة فريق هاميلتون "اكس44" مع سيباستيان لوب حيث ظل خلف كريستوفرسن.

وقد حاول لوب أولًا التحرك إلى الجهة اليسرى من الحلبة التي تمتد بطول 5.48 أميال باحثًا عن هواء نظيف يهرب إليه من غبار سيارة هانسين.

في المقابل، اتّبع كريستوفرسن مسارًا واسعًا بالتوجه إلى المنعطف الأول ومستفيدًا من أفضلية سرعته ليتقدم إلى المركز الأول.

ومع تأخّر لوب بفارق 8 ثوان، واجه الفرنسي عطلًا تقنيًا في التوجيه، ليبقى هانسين التهديد الوحيد لكريستوفرسن في اللفة الأولى.

لكن بطل الرالي كروس ثلاث مرات بدأ ببناء أفضلية كبيرة، ليبتعد في الأمام بسبب الرؤية الواضحة التي وفّرها مركزه الأوّل.

وقد أكمل كريستوفرسن اللفة بفارق 32 ثانية قبل دخوله منطقة السرعة المحدودة لتغيير السائقين وتسليم دفة القيادة إلى تايلور.

حيث أكملت بطلة الراليات الأسترالية ما تبقى من السباق محافظة على صدارة فريقها لتعبر خط النهاية بفارق 23.73 ثانية أمام سيارة أندريتي يونايتد الذي ساهمت مانينغز لصالحه في تقليص أفضلية فريق روزبرغ بثماني ثوان.

في المقابل، وبعد صراعه مع المشاكل التقنية، سلم لوب مهام القيادة إلى كريستينا غوتيريز وهو متأخر بدقيقة و02 ثانية، لتعبر الأخيرة خط النهاية متأخرة بـ 36 ثانية إضافية.