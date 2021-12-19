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إكستريم إي / جوراسيك تقرير السباق

إكستريم إي: فريق روزبرغ يحسم اللقب بعد تعادل النقاط مع فريق هاميلتون في بريطانيا

حسم فريق "روزبرغ اكس ريسينغ" لقب الموسم الأول من بطولة إكستريم إي بفضل انتصاراته الثلاثة في 2021، وذلك بعد تعادله في النقاط مع فريق لويس هاميلتون "اكس44" الذي فاز بجائزة جوراسيك الختامية.

إكستريم إي: فريق روزبرغ يحسم اللقب بعد تعادل النقاط مع فريق هاميلتون في بريطانيا

تعادل فريقا هاميلتون وروزبرغ في النقاط بعد حلول الأخير رابعًا في نهائي جائزة جوراسيك، مع 155 نقطة لكل منهما.

لكن وإثر فوزه بالجولة الافتتاحية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم بجولتي السنغال وساردينيا، فقد حسم فريق "روزبرغ اكس ريسينغ" اللقب أمام فريق هاميلتون الذي أخفق في تحقيق الفوز خلال هذا الموسم بالرُغم من تحقيقه العلامة الكاملة في التصفيات.

ويأتي ذلك بالرُغم من هيمنة كل من كريستينا غوتييريز وسيباستيان لوب على مجربات الجولة الختامية في المملكة المتحدة.

وقد منح تصويت شبكة الانطلاق فريق "اكس44" خيار تحديد مكان انطلاقه، حيث آثر لوب وغوتييريز الخط الأوسط.

وكما ألزم القانون الجديد للجولة الختامية من الموسم، فعلى سائقة أن تبدأ السباق الأخير، حيث استعانت غوتييريز بدفعة الطاقة البالغة 400 كيلوواط للتقدم على الانطلاقة وحسم الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأول، بينا واجهت مولي تايلور انطلاقة ضعيفة، ولكنها كانت مدركة بأن المركز الرابع كافٍ لحسن اللقب.

في المقابل، تقدمت ميكيلا أهلن-كوتولنسكي على سيارة "جاي بي اكس إي" لمالكها جنسن باتون من الجانب الأيمن البعيد لتطيح بسيارة أندريتي يونايتد وتحتل المركز الثالث.

وذلك قبل أن تستعين بدفعة الطاقة لتتقدم على تايلور إلى المركز الثاني.

ولكن تراجع تايلور استمر مع ابتعاد غوتييريز في الأمام، حيث تراجعت سائق "آر اكس آر" خلف كاتي مونينغز.

وأكملت غوتيريز لفّتيها مع فارق 3.3 ثانية أمام سيارة جنسن باتون، قبل أن تسلم مهامها إلى لوب.

وخرج الفرنسي متقدمًا بفارق 4.4 ثانية والذي حوّله إلى انتصار على قاعدة بوفينغتون العسكرية.

ومع هذا الفوز، إلى جانب النقاط الخمس الإضافية من تسجيل أسرع زمن في الجولة خلال السوبر سيكتور وسجل التصفيات الباهر طوال الموسم، تقدم فريق "اكس44" إلى رصيد إجمالي يبلغ 155 نقطة.

لكن يوهان كريستوفرسن وضع سيارة روزبرغ في المركز الرابع الحاسم لهذه الجولة، إذ أنّ ذلك مع الانتصارات الثلاثة الماضية في الموسم ساهم في حسم اللقب لصالح فريق بطل العالم في الفورمولا واحد لموسم 2016 نيكو روزبرغ.

فيما حل كيفن هانسن ثانيًا على سيارة جنسن باتون ليحسم المركز الثالث في ترتيب الفرق أمام أندريتي يونايتد.

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إكستريم إي: فريقا روزبرغ وهاميلتون يفوزان في نصف نهائي جولة جوراسيك الختامية
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إكستريم إي: فريقا روزبرغ وهاميلتون يفوزان في نصف نهائي جولة جوراسيك الختامية
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إكستريم إي: فريق روزبرغ يحسم اللقب بعد تعادل النقاط مع فريق هاميلتون في بريطانيا

إكستريم إي: فريقا روزبرغ وهاميلتون يفوزان في نصف نهائي جولة جوراسيك الختامية
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