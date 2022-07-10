إكستريم إي: فريق "روزبرغ اكس" يتفوق على فريق هاميلتون "اكس44" في ساردينيا واستبعاد "أبت كوبرا"

نجح الفريق حامل اللقب بالعودة بقوة بعد العقوبة التي تعرض لها في الحدث الافتتاحي يوم الخميس - والتي منحت الفوز لفريق شيب غاناسي - ومن ثم يتصدر حصتي التصفيات ونصف النهائي قبل التفوق بفارق ثماني ثوانٍ على فريق هاميلتون "اكس44" في النهائي.

واستعمل كريستوفرسن مساراً مختلفاً في بداية القسم النهائي ليقترب ثانياً خلف ناصر العطية الذي كان قد منح الصدارة لفريق أبت كوبرا، قبل منطقة التبديل.

لكن وبعد أن استلمت جوتا كلاينشميت المقود من العطية، لم تكن قادرة على شدّ حزام الأمان بشكل كامل، ما أدى إلى استبعاد وشطب سيارة أبت عند خط النهاية.

وسلّم كريستوفرسن المقود إلى ألين-كوتولينسكي التي شقت طريقها لتتجاوز كلاينشميت إلى الصدارة ضمن المنطقة المائية في اللفة الثانية قبل استعمال "هايبر درايف" لتعزيز صدارتها، حيث أنهى الفريق الحدث بفارق قارب ثماني ثوانٍ تقريباً.

كريستينا غوتيريز وسيباستيان لوب سائقا "اكس44" تقدما مركزاً بعد عقوبة أبت. بينما احتلّ فريق أندريتي يونايتد مع كاتي مانينغز وكيفن هانسن آخر مراكز منصة التتويج، بينما توقفت سيارة أكسيونا ساينز على المسار بسبب مشكلة.

جوتا كلاينشميت، ناصر العطية، أبت كوبرا تصوير: صور موتورسبورت

وهيمن فريق روزبرغ على تصفيات السبت، بينما كانت أزمنة الفريق في القسم الأول كافية لمنحه خمس نقاطٍ إضافية ضمن قسم "تحدي الجر".

ومن ثم واجه الفريق في نصف النهائي كايل دولوك وسارا برايس من فريق غاناسي، وكذلك فريق أكسيونا ساينز الذي قام بإصلاح السيارة عقب حادثة كارلوس ساينز الكبيرة.

الحادثة بين برايس ولايا ساينز بعد الانطلاقة ما أدى لتضرر نظام التعليق في سيارة غاناسي، بينما تمكن فريق ساينز من التقدم خلف فريق روزبرغ بفارق تسع ثوانٍ.

غوتيريز منحت فريق هاميلتون "اكس44" تقدماً بعشرة ثوانٍ خلال نصف النهائي الثاني، بينما استعملت كلاينشميت طريقاً مختلفة لتقتنص المركز الثاني من إيما غيلمور سائقة مكلارين.

بعد استلام دفة المقود، نجح العطية بخفض الفارق إلى أكثر من النصف خلف لوب الذي تعرض لخسارة طاقة في سيارته لكنه شق طريقه للفوز بفارق أربع ثوانٍ.

فريق أندريتي أحرز الفوز بمرحلة "السباق الجنوني" ليحرز مكاناً في النهائي. مانينغز حافظت على الصدارة خلال الانطلاقة بالرغم من الحادثة مع لانس وولريدج. خاضا معركة في اللفة الأولى مع احتكاك آخر لاحقاً أدى لخسارته الأفضلية.

فيلوتشي بات في المركز الثالث بحلول اللفة الثانية، بينما استعمل كيفن هانسن سائق "جنسن باتن اكس اي" ميزة "هيبر درياف" لتجاوز كريستينا جيامباولي زونكا. وبالرغم من كل جهوده لم يتمكن هانسن من اللحاق بـ تيمي، الذي أوصل سيارته أندريتي بفارق عشر ثوانٍ عن المتصدر. بينما تعرض فريق اكسايت انرجي لمشكلة وأنهى رابعاً.