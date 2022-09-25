إكستريم إي: فريق روزبرغ اكس ريسينغ ينطلق أولًا ضمن جولة كوبر اكس في تشيلي

بعدما حلّ الفريق أولًا في التصفيات الأولى، أحرز ثنائيه يوهان كريستوفرسن وميكايلا أهلين-كوتولنسكي المركز الثاني خلف فريق أندريتي يونايتد في القسم الأول من التصفيات الثانية ليتقدم الفريق في المركز الأول ضمن النتيجة الإجمالية.

وفي القسم الآخر من التصفيات الثانية، سجل فريق ساينز النقاط العشر الأقصى في الحصة بعد العقوبة التي تلقاها المتصدر على المسار فريق اكس44 فيدا كاربون ريسينغ، لكن فريق لويس هاميلتون قام بما هو كافٍ للإبقاء على المركز الثاني في الترتيب الإجمالي للتصفيات.

فيما أبقى فريق هامر إي في تشيب غاناسي ريسينغ على آماله في البطولة بتحقيقه المركز الثالث في ترتيب التصفيات.

وتعقيبًا على انطلاقها من المركز الأول، قال ميكايلا أهلين-كوتولنسكي سائق فريق روزبرغ اكس ريسينغ: "لا يمكنك تحمّل ارتكاب أية أخطاء على هذا المسار، لذلك كانت استراتيجيتي هي التعامل بهدوء وثبات مع الوضع. حظيت بلفتين رائعتين في التصفيات الأولى، لكن الوضع كان صعبًا في التصفيات الثانية. وعندما تسلمت السيارة من يوهان، كانت قد تعرضت لبعض الاصطدامات، لذلك أردت العودة بها بسلام. المركز الأول نتيجة رائعة وأنا متحمسة جدًا للغد".

نتيجة التصفيات الأولى:

1 - فريق روزبرغ اكس ريسينغ

2 - فريق هاميلتون اكس44

3 - تشيب غاناسي ريسينغ

4 - مكلارين إكستريم إي

5 - إكسايت إنرجي ريسينغ

نتيجة التصفيات الثانية (القسم الأول)

1 - أندريتي يونايتد

2 - روزبرغ اكس ريسينغ (عقوبة)

3 - هامر إي في تشيب غاناسي ريسينغ (عقوبة)

4 - إكسابت إنرجي ريسينغ (انسحاب)

5 - فيلوس ريسينغ (انسحاب)

نتيجة التصفيات الثانية (القسم الثاني)

1 - أكيونا/ساينز إكس إي

2 - فيدا كاربون ريسينغ (عقوبة)

3 - آبت كوبرا اكس إي

4 - جنسن باتون إكس إي

5 - مكلارين إكستريم إي (عقوبة)