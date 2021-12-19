إكستريم إي: فريقا روزبرغ وهاميلتون يفوزان في نصف نهائي جولة جوراسيك الختامية

ساهمت النقاط الإضافية التي حققها فريق "اكس44" إثر تصدره التصفيات وتسجيله الزمن الأسرع في السوبر سيكتور في تواصل معركة اللقب حتى النهاية، حيث يتصدر فريق روزبرغ بفارق 15 نقطة ضمن جولة قاعدة بوفينغتون العسكرية.

وقد تفوّق فريق "اكس44" بفارق طفيف نحو الفوز في النصف نهائي الأول، والذي شهد أول تجاوز في منطقة تبديل السائقين في البطولة هذا الموسم.

واصطف سيباستيان لوب المتأهّل أولًا على الجانب الأيمن البعيد لشبكة الانطلاق مع أقصر مسافة نحو المنعطف الأول.

وبينما كانت انطلاقته هي الأقوى، لكن كيفن هانسين سائق "جاي بي اكس إي" تمتع بمرحلة ثانية مدهشة معتمدًا دفعة الطاقة بقوة 400 كيلوواط ليتجاوز لوب.

لكن سرعان ما ردّ لوب على ذلك باعتماد دفعته للطاقة، لكن أخفق في التجاوز بسبب ضيق المقطع الأول.

وقد تمكن لوب من تسجيل النقاط خلال زمنه الأسرع في السوبرسيكتور مع 49.506 ثانية ليتقدم خلف هانسين بالوصول إلى منطقة تبديل السائقين.

وللمرة الأولى، ومع وجود خط حظائر منقسم واضطرار هانسين للعبور من منطعف أيمن ضيق، ومع سرعة تبديل السائقين لدى فريق "اكس44"، فقد خرجت كريستينا غوتييريز مع صدارة 1 ثانية أمام ميكيلا أهلن-كوتولنسكي زميلة هانسين، قبل أن تخسر الأخيرة نصف ثانية إضافية خلال المنطقة الطينية.

لكن أهلن-كوتولنسكي تمكنت من العودة والاقتراب من غوتييريز لتعبر خط النهاية خلفها بفارق 4 أعشار من الثانية فقط.

لكن ومع وجود 5 سيارات في نهائي هذه الجولة، فقد تقدم فريقا "اكس44" و"جاي بي اكس إي" إلى حدث الحسم النهائي.

في المقابل، تقدّم فريق روزبرغ هو الآخر ليُضاهي نتيجة غريمه عبر الفوز بالنصف نهائي الآخر بينما يلاحق الانتصار الرابع في خمس جولات في 2021.

وقدم يوهان كريستوفرسن انطلاقة مدهشة ليتقدم في الصدارة بفارق مبدئي بلغ 2.3 ثانية أمام كارلوس ساينز الأب سائق "أكيونا ساينز" وماتياس إكستروم سائق "آبت كوبرا".

وحاول إكستروم الاستعانة بدفعة الهايبردرايف من أجل تجاوز ساينز من الجهة الداخلية، لكن الإسباني أغلق الباب أمام سيارة آبت كوبرا.

فيما نجح كريستوفرسن من إكمال لفتيه النظيفتين ليتقدم بفارق 3.8 ثانية أمام ساينز قبل أن يسلم مهام القيادة إلى زميلته مولي تايلور.

ومع تأخّر تبديل سائقي آبت كوبرا، فقد خرجت جوتا كلاينشميت متأخرة بدقيقتين، ما سمح لتايلور وليا ساينز بالتقدم نحو خط النهاية وحجز مركزيهما في النهائي.

فيما حجز فريق أندريتي يونايتد مكانًا له في النهائي بفضل الفوز بتصفيات الفرصة الأخيرة يوم أمس على حساب تشيب غاناسي واكسايت إنرجي ريسينغ.