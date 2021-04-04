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إكستريم إي / الجولة الصحراوية في اكستريم إي / تقرير السباق

إكستريم إي: فريقا روزبرغ وأندريتي يونايتد يفوزان في نصف نهائي جولة السعودية

حقق فريق "روزبرغ اكس ريسينغ" الفوز بمنافسات نصف نهائي جولة السعودية، حيث سيواجه فريق لويس هاميلتون "اكس44" وفريق "أندريتي يونايتد" في نهائي الجولة الأولى من بطولة إكستريم إي.

إكستريم إي: فريقا روزبرغ وأندريتي يونايتد يفوزان في نصف نهائي جولة السعودية

انطلق يوهان كريستوفرسن من أقصى يمين بوابة الانطلاق، وهو ليس المكان الأفضل على الورق، وذلك إثر حلوله ثالثًا في التصفيات بعد عقوبة التوقيت التي تعرض لها.

وبجانب صاحب قطب الانطلاق الأوّل سيباستيان لوب مع فريق "اكس44" وصاحب المركز الثاني كارلوس ساينز الأب، قام الثلاثي بانطلاقة سريعة ليتواجدوا جنبًا إلى جنب بالتوجه إلى المنعطف الأول.

وقد استعان كريستوفرسن بدفعة الطاقة التي يُطلق عليها "هايبردرايف" على الانطلاقة، بينما حاول ساينز التقدم على لوب من الجهة الداخلية، ليحتك الثنائي ببعضهما البعض، لتتعرض سيارة الإسباني لأضرار على الجانب الخلفي الأيمن.

وقد سمح ذلك لكريستوفرسن بالتقدم إلى الصدارة، بينما تأثر ساينز ولوب بغبار سيارة روزبرغ.

ومن هنا وسّع كريستوفرسن صدارته أمام لوب وساينز قبل أن يسلم مهام القيادة إلى مولي تايلور التي خاضت طلعتها ضمن هواء نظيف ورؤية جيّدة لتحافظ على الصدارة حتى النهاية وتحقق الفوز بفارق 28.91 ثانية.

فيما اكتفت كريستينا غوتيريز التي قادت مكان لوب بالمركز الثاني للتقدم إلى السباق النهائي كذلك.

في هذه الأثناء، انتهت نهاية أسبوع فريق ساينز مبكرًا بعدما حلت لايا ساينز بالمركز الثالث بفارق 37.9 ثانية عن غوتيريز.

ليكون السباق النهائي بين فريقي روزبرغ وهاميلتون، والذي سيتحدد ترتيب انطلاقه من تخلال تصويت المشجّع، من خلال فريق أندريتي يونايتد بعد فوزه بما يطلق عليه "السباق المجنون".

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إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" يتصدر التصفيات المجمعة لجولة السعودية

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إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" يتصدر التصفيات المجمعة لجولة السعودية
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