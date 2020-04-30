إكستريم إي: جميع فرق البطولة ستضمّ سائقاً وسائقة

بات هذا القانون الأول من نوعه على مسرح بطولات سباقات السيارات العالمية.

ومن المخطط إقامة خمس جولات في موسم البطولة الأول الذي سينطلق شهر يناير/كانون الثاني، كل منها تتألف من لفتين بطول 6.2 ميلاً (10 كيلومترات).

حيث قال أليخاندرو عجاج المؤسس والمدير التنفيذي لبطولة "إكستريم إي": "نحن نضمن عن طريق صيغتنا الرياضة للبطولة، أن جميع السائقين سيكونون قادرين على المشاركة بنفس الأدوات والمعدات في جميع جولات الروزنامة".

وأكمل: "نحن نسعى إلى المساواة، وهذه الصيغة الرياضية هي الانعكاس الأنقى لهذا الهدف".

وتشارك حتى الآن ثلاث سيدات ضمن برنامج "إكستريم إي"، من بينهنّ جايمي شادويك وكاثرين ليغي.

من جهتها، قالت ميشيل موتون رئيسة اللجنة النسائية لرياضة السيارات لدى "فيا": "هذه فرصة رائعة للنساء والرجال كي يتحدوا ضمن فريق واحد، ويتنافسوا في مواجهة بعضهم البعض على نفس المعدات".

وأكملت: "أليخاندرو وفريق عمليه يدعمون حقاً المساواة بين الجنسين في رياضتنا".

وتابعت: "سيكون من المثير للغاية متابعة المنافسات، وأنا أتطلع قدماً للموسم الأول الذي سيبدأ مع العام المقبل".

يشار إلى أن عجاج كان ينوي إقامة البطولة الجديدة مع 12 فريقاً في الموسم الأول، لكنه تراجع عن ذلك الهدف إلى ثمانية، في هذا الشهر.