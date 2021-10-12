إكستريم إي تكشف مكان الجولة الختامية للموسم الأول

كانت بطولة إكستريم إي قد كشفت عن روزنامتها المؤقتة لموسمها الثاني في 2022، والتي ستُفتتح من المملكة العربية السعودية في 19-20 فبراير/شباط من العام المُقبل.

كما واجه الموسم الافتتاحي للبطولة عددًا من العقبات بسبب جائحة كورونا، حيث ستحّل جولة ساردينيا في الشهر المُقبل، والتي أضيفت حديثًا، مكان جولة البرازيل المُلغاة.

كما تم إلغاء جولة في الأمازون والجولة الختامية التالية في الأرجنتين كذلك بسبب تفاقم أزمة جائحة كورونا في أمريكا الجنوبية، حيث لم يتحدد بعد بديلًا لحدث الأرجنتين.

لكن اليوم تم تأكيد الجولة الختامية التي ستقام في المملكة المتحدة.

حيث قال أليخاندرو عجاج الرئيس التنفيذي للسلسلة الكهربائية: "تملؤني الحماسة حيال موقع الجولة الختامية، فهي زيارتنا الأولى للمملكة المتحدة".

وأكمل: "هذه خطوة هامة في مهمتنا لخوض السباقات ضمن مناطق متعددة حول العالم لإظهار التغييرات المناخية ونشر الوعي حيال هذه الأمور".

ومن المتوقع أن تكون المنافسات حماسية للغاية خاصة مع العوائق الطبيعية على المسار والتي ستضع المركبات الكهربائية تحت الاختبار.

من جهته، قال جنسن باتون مدير فريق "جيه.بي.أكس.إي": "إنه خبر رائع حقاً، أن تتوجه إكستريم إي إلى بريطانيا كختام للموسم. لقد كنت محظوظاً بالمنافسة على أرض موطني خلال مسيرتي المهنية، وتلك ذكريات ستبقى في ذهني إلى الأبد".

وتابع: "ستمثل طرقات بوفينغتون تحديات مختلفة عما شهدناه سابقاً، لكنني أتطلع قدماً إلى ذلك التحدي".