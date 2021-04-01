"إكستريم إي" تعدّل من صيغة جولة المملكة العربية السعودية بعد مخاوف من كثافة الغبار

تمت الاستعاضة عن السباقات التأهيلية متعددة السيارات في صحراء العُلا، بطلعات زمنية لكل سيارة، يوم السبت.

وسيكمل كل سائق طلعة صباحية وأخرى بعد الظهر، وسيتم أخذ المتوسط الزمني الذي سيتم عبره تحديد موقع الانطلاقة لمنافسات نصف النهائي.

وسيتمّ تحديد ترتيب خروج السائقين خلال التصفيات بناءً على سحب عشوائي للأسماء.

وبات العدد الأقصى لشبكة انطلاق منافسات سباقات نصف النهائي والنهائي يوم الأحد، ثلاثة فرق، بعكس الخطة السابقة التي كانت تقضي بتسعة فرق يتنافسون بطلعتين من أربع سيارات وخمس سيارات.

والسبب الأساسي وراء مثل هذه التغييرات يتمحور حول السلامة، نظراً لضيق المسار البالغ طوله 5 أميال، وكذلك تزايد مستويات الغبار التي تتسبب بها الأعداد الكبيرة للسيارات.

حيث قال أليخاندرو عجاج الشريك المؤسس: "عندما أتينا إلى هنا لإجراء التجارب شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، فكّرنا بمثل هذه الاحتمالية".

وأكمل: "لم يكن هناك غبار حينها نظراً للرطوبة خلال الليل. وكانت الرمال أكثر رطوبة. وكانت السيارات تسير من دون إثارة الغبار. وصلنا إلى هنا الأسبوع الماضي لنجد غيوماً ضخمة من الغبار".

وأردف: "لذا، قررنا تعديل صيغة الجولة. السبت، سيارة تلو الأخرى. وسيكون ذلك جميلاً للغاية. من ثم، سباقات من ثلاث سيارات بدلاً من أربع أو خمس".

وتابع: "سيسير كل شيء على ما يرام. في الحقيقة، ستكون جولة جميلة للغاية. ستبدو السيارات وكأنها من فيلم ’ماد ماكس’!".

أليخاندرو عجاج تصوير: صور موتورسبورت

وتم إعلام الفرق بهذه التغييرات من قبل عجاج، يوم أمس الأربعاء، خلال اجتماع السائقين.

"لنبدأ هذه التجربة التي تجاوزت تكاليفها 40 مليون يورو، لنرى كيف تسير الأمور. هذا ما نقوم به! إنها مخاطرة كبيرة!" قال عجاج متحمساً.

وعلى الفرق اختيار أي من سائقيها أو سائقاتها سيشاركون في السباق قبل خمس دقائق من انطلاقه.

ويرغب عجاج من السائقين الستّ للفرق الثلاثة التي تخوض المنافسات الختامية الوقوف إلى جانب بعضهم البعض، ومن ثم يتقدم كل سائق أو سائقة، يودون المشاركة.

وبهذه الطريقة سيكون عجاج على دراية بالسائقين الذي سيخوضون المنافسة الختامية، ويضمن بالتالي عدم تغيير الفرق لسائقيها أو سائقاتها بناءً على اختيارات المنافسين.