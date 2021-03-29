"إكستريم إي" تشرح سبب اختيار المملكة العربية السعودية لإطلاق البطولة الكهربائية

ستنطلق منافسات البطولة الكهربائية للطرقات الوعرة في عطلة نهاية هذا الأسبوع يومي 3-4 أبريل/نيسان المقبل في صحراء العُلا ضمن أراضي المملكة العربية السعودية.

وباتت "إكستريم إي" ثالث بطولة عالمية لسباقات السيارات تُقام في البلاد هذا العام، وذلك بعد رالي داكار والجولة الافتتاحية في الفورمولا إي.

كما سيقام أول سباق فورمولا واحد بتاريخ المملكة على شوارع مدينة جدة، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول.

وشرح أليخاندرو عجاج الشريك المؤسس في البطولة أسباب اختيار المملكة لاستضافة الجولة الافتتاحية، فقال: "اخترنا تنظيم أول جولة لنا على الإطلاق في صحراء العُلا، بهدف إلقاء الضوء على المخاطر التي تتمثل بتصحّر الأراضي".

وأكمل: "مناظر الكثبان الرملية رائعة تخطف الأنفاس، وستمثل خلفية مثالية لعرض أحدث الإبداعات التقنية التي تشكل جزءاً من المنافسة".

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تكلم عن برنامج "رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تغيير اعتماد اقتصاد المملكة من النفط إلى الاستثمارات في مجال الطاقات البديلة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية، وذلك من أجل خفض مستويات التلوث بجميع أنواعها.

وستُطلق "إكستريم إي" أول مشروع بيئي من نوعه في البلاد تحت اسم "الإرث"، والذي سيبدأ عبر عمليات تنظيف للشواطئ وزرعٍ للأشجار خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووصف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، المملكة وبطولة "إكستريم إي"، بالشركاء الطبيعيين، تزامناً مع خطة "رؤية 2030".

فقال: "المملكة العربية السعودية بلدٌ لطالما استضافت منافسات الراليات الصحراوية لأكثر من نصف قرن، وباتت موطن أكثر الراليات الصحراوية عراقة في العالم، لذا فإنها تقدم الظروف الطبيعية المثالية لبطولة ’إكستريم إي’ من أجل إلقاء الضوء على التحديات المتمثلة بعمليات التصحّر".

وأكمل: "تمثل ’إكستريم إي’ شريكاً طبيعياً للمملكة فيما يتعلق برفع الوعي نحو السعي لتبني سياسات صديقة للبيئة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة".

وأردف: "تقدم المملكة موارد ضخمة للغاية من أجل تطوير قطاع الطاقة المستدامة كجزء من ’رؤية 2030’، وهذا ما بدا جلياً في إطلاق مبادرة الملك سلمان للطاقة المستدامة".

من جهته، قال فيليب جونز، رئيس قسم الإدارة والتسويق لدى الهيئة الملكية في العُلا: "كل من يتواجد في العُلا يدرك تماماً أنها المكان المثالي نظراً لما تمتلكه من جمال طبيعي أخاذ، وتاريخ عريق ومناظر طبيعية لا تضاهى".

واختتم: "تقدم ’إكستريم إي’ فرصة ثمينة للتواصل مع هذا الإرث الفريد من نوعه والثقافة المتميزة في العُلا، إضافة إلى جهودنا المستقبلية لتأمين بقائها كوجهة متميزة لجميع الزائرين".