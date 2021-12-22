إكستريم إي: الكشف عن روزنامة موسم 2022 التي تنطلق من المملكة العربية السعودية

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هذا العدد الإضافي كان مقصوداً بهدف التشجيع على استضافة الجولات وجذب بلدانٍ قد تدفع أكثر من غيرها لقاء الاستضافة.

والآن، تمّ الاتفاق على ستة مواقع مع جولةٍ واحدة لم يتم تأكيدها بعد.

حيث سينطلق الموسم بين يومي 19 و20 فبراير/شباط من نيوم في المملكة العربية السعودية.

ومع الاحتفاظ بالمملكة العربية السعودية كموقعٍ للجولة الأولى كما كان الحال مع روزنامة أول موسمٍ للسلسلة الكهربائية في 2021، لكن تم نقل المكان من صحراء العُلا إلى نيوم، بهدف تسليط الضوء الإعلامي على مشروع المدينة العملاق، الذي تقدر تكلفته بـ 500 مليار دولار أمريكي.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" كذلك أن أليخاندرو عجاج الشريك المؤسس لـ إكستريم إي، زار السعودية الأسبوع الماضي ومن ثم عاد لمتابعة منافسات الجولة الأخيرة من الموسم الأول في بريطانيا، وذلك بهدف خوض مفاوضات حيال المواعيد في حال بدأت الدول بفرض المزيد من قيود السفر بسبب جائحة كورونا.

الجولة الثانية ستكون في ساردينيا، بين يومي 7 - 8 مايو/أيار.

بينما لا يوجد موقع رسمي بعد للجولة الثالثة بين يومي 9 - 10 يوليو/تموز، مع ترشيح سكوتلندا أوالسنغال للاستضافة.

بعد ذلك، ستتجه الروزنامة إلى أمريكا الجنوبية مع التشيلي التي ستحتضن الجولة التالية بين يومي 11 - 12 سبتمبر/أيلول.

حيث ستستضيف أنتوفاغاستا الحدث، بينما سيُختتم الموسم في بونتا ديل إيستي، الأوروغواي بين 26 - 27 نوفمبر.

وقال عجاج: "بعد موسم أول مذهل، يسرنا الإعلان عن روزنامة الموسم الثاني".

وأكمل: "جميعنا في إكستريم إي نتطلع لزيارة بعض من أجمل المواقع التي شهدها الموسم الماضي".

وتابع: "نأمل أن تضيف أمريكا الجنوبية المزيد من الحماسة والإثارة للموسم".

يشار إلى أنه ومع تأكيد الروزنامة، فقد تمّ التخلي عن جولات محتملة في مصر، تنزانيا، غرينلاند، آيسلاند، البرازيل، الأرجنتين وكوستا ريكا.