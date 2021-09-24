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إكستريم إي أخبار

إكستريم إي: الكشف عن روزنامة مؤقتة لموسم 2022 تنطلق من السعودية في فبراير المُقبل

كشفت بطولة إكستريم إي عن روزنامتها المؤقتة لموسمها الثاني في 2022، والتي ستُفتتح من المملكة العربية السعودية في 19-20 فبراير/شباط من العام المُقبل.

إكستريم إي: الكشف عن روزنامة مؤقتة لموسم 2022 تنطلق من السعودية في فبراير المُقبل

لم يتمّ تأكيد الروزنامة بشكل نهائي بعد، لكنّ جولاتها تمتدّ بين ثلاث قارات، وذلك مع جولة صحراوية أخرى في أفريقيا، جولة في جزيرة تُقام  في غرينلاند أو آيسلندا، وجولتَين في أمريكا الجنوبية.

هذا وقد واجه الموسم الافتتاحي للبطولة عددًا من العقبات بسبب جائحة كورونا، حيث ستحّل جولة ساردينيا في الشهر المُقبل، والتي أضيفت حديثًا، مكان جولة البرازيل المُلغاة.

كما تم إلغاء جولة في الأمازون والجولة الختامية التالية في الأرجنتين كذلك بسبب تفاقم أزمة جائحة كورونا في أمريكا الجنوبية، حيث لم يتحدد بعد بديلًا لحدث الأرجنتين.

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وتعقيبًا على الإعلان عن الروزنامة المؤقتة للموسم الثاني للبطولة، قال أليخاندرو عجاج المؤسس والرئيس التنفيذي: "حظينا بردود فعل إيجابية للغاية على الموسم الافتتاحي لبطولة إكستريم إي، من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والتي ترى إمكانيات كبيرة، ليس فقط على صعيد الاستفادة من هدف رياضتنا كمنصة للتثقيف حول مشاكل المناخ، ولكن كذلك من ناحية إظهار الحلول التي بوسعهم إلى جانب المجتمع العالمي أن يكونوا جزءًا منها".

وأضاف: "ومع اقترابنا من نهاية موسمنا الأول، رغبنا أن نتمتع بشفافية حيال الكيفية التي سيتشكل بها موسمنا الثاني من أجل المساعدة في تمكين الفرق، السائقين والشركاء من الاستعداد للموسم الجديد".

وتابع: "حظينا بالكثير من الاهتمام، سواء من الأماكن التي ترغب في الإبقاء على أحداثها التي كانت على روزنامة الموسم الحالي، ومن أماكن جديدة كذلك، حيث أنّ لدينا حاليًا خيارات متعددة لبعض من سباقاتنا".

جديرٌ بالذكر أنّ مولي تايلور ويوهان كريستوفرسن يتصدران ترتيب البطولة لصالح فريق "روزبرغ اكس ريسينغ"، بينما تحتل كريستينا غوتيريز وسيباستيان لوب المركز الثاني لصالح فريق لويس هاميلتون "اكس44".

فيما ستُقام الجولة المقبلة من البطولة في هذا الموسم في ساردينيا، إيطاليا، في 23-24 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، بينما لم يتحدد مكان الجولة الختامية بعد.

الروزنامة المؤقتة لموسم 2022 في إكستريم إي:

المملكة العربية السعودية: 19-20 فبراير/شباط

السنغال / مصر / تنزانيا: 7-8 مايو/أيار

غرين لاند / آيسلندا: 9-10 يوليو/تموز

البرازيل / الأرجنتين / أوروغواي / إيطاليا / كوستا ريكا: 10-11 سبتمبر/أيلول

تشيلي: 26-27 نوفمبر/تشرين الثاني

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