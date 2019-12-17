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إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: الكشف عن روزنامة الموسم الأول

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17-12-2019

تمّ الكشف عن روزنامة الموسم الأول من سلسلة "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية رباعية الدفع، إذ سينطلق شهر يناير/كانون الثاني 2021.

أعلنت السلسلة، التي تنظمها بطولة الفورمولا إي، بالفعل عن جولاتها التي ستخوض في مختلف الظروف والأماكن الطبيعية على الكوكب قريباً من: المحيط، الصحراء، الجبال، الثلوج والغابات المطرية في الأمازون.

وستضم كل جولة سباقين متتالين على مدار ثلاثة أيام ضمن مناطق أضرّ بها التغير المناخي (بهدف رفع الوعي حيال التغييرات المناخية لكوكبنا).

وستقام أول جولة من السلسلة الجديدة في السنغال، بين يومي 22 و24 يناير/كانون الثاني 2021، قبل أن تنتقل البطولة إلى صحراء المملكة العربية السعودية للجولة الثانية بين يومي 4 و6 مارس/آذار.

أما الجولة الجبلية فستقام في النيبال بين يومي 6 و8 مايو/أيار.

جولة غرينلاند الجليدية ستقام بين يومي 27 و29 أغسطس/آب قبل ختام الموسم في غابات البرازيل المطرية بين يومي 29 - 30 أكتوبر/تشرين الأول.

حيث قال أليخاندرو عجاج المدير التنفيذي للسلسلة: "أعتقد أنه وحالما يرى الناس المناطق التي نزورها، فسيفهمون مباشرة أننا لا نزيد أي ضرر للبيئة".

وأكمل: "بل نساهم في رفع الوعي حيال المشاكل الكبيرة التي تحصل في كوكبنا".

يشار إلى أنّه سيتم تجربة نموذج سيارة السلسلة خلال إحدى مراحل رالي داكار 2020 الذي سيقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

روزنامة الموسم الأول لسلسلة "إكستريم إي"

الجولة

التاريخ

السنغال

يناير

المملكة العربية السعودية

مارس

نيبال

مايو

غرينلاند

أغسطس

البرازيل

أكتوبر



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