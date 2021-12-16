إكستريم إي: الكشف عن الروزنامة المبدئية مبكراً كان بهدف "جذب الاهتمام"

ستحافظ سلسلة سباقات المركبات الكهربائية للطرقات الوعرة على موسم من خمس جولاتٍ، مع إعلان القائمة النهائية الأخيرة قبل نهاية العام.

لكن أول نسخة من الروزنامة والتي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي، كانت تضم 12 جولة مرشّحة.

من بينها: البرازيل، الأرجنتين، الأورغواري وكوستا ريكا.

وأكد أليخاندو عجاج الشريك المؤسس للسلسلة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن عرض مثل هذه اللائحة الطويلة للمواقع المحتملة كان جزءاً من خطة لجذب أعلى عرضٍ مادي ممكن.

فقال شارحاً لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في الحقيقة ذلك خطئي! أردتُ إجراء المفاوضات مع مواقع الاستضافة".

وتابع: "نحن لسنا جمعية خيرية في نهاية المطاف. نحن مجال عمل، وهناك الكثير من الاهتمام بالاستضافة".

وأردف: "ستتفاجؤون عندما تعلمون مدى الاهتمام الفعلي بالاستضافة!".

وتعقيباً على المفاوضات مع مواقع الاستضافة المتوقعة والتي ضمنت موقعها ضمن الروزنامة، قال عجاج: "سنتجه إلى أمريكا اللاتينية في جولة مطوّلة".

وتابع: "هناك خمس بلدان مهتمة، قد لا تكون البرازيل من بينها، قد تكون هناك بلد أخرى".

وأكمل: "سيكون علينا الاختيار بينها".

واسترسل مؤكداً عدم وجود أي عقد إلزامي باستضافة البرازيل والأرجنتين: "نحن أحرار تماماً. كان لدينا اتفاق سابق مع البرازيل".

واختتم: "في الأرجنتين، هم مهتمون للغاية، وسيكون عليّ مقابلة أعضاء من الحكومة لنرى".