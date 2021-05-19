إكستريم إي: الإحصائيات تثبت النجاح الكبير للجولة الافتتاحية في المملكة العربية السعودية

تمّ الكشف عن هذه الأرقام من قبل البطولة، وتم جمعها من قبل شركة الإحصائيات "يوغوف سبورت"، وذلك بعد ما عادل 1500 ساعة من التغطية للمنافسات التي شهدتها صحراء العُلا، وتمّ بثها إلى 180 بلداً حول العالم.

وتصدرت الصين العدد الأكبر من المشاهدات تلتها بالمراتب التالية وبشكل وثيق أوروبا وآسيا، بمجموع بلغ 18.7 مليوناً.

في المملكة المتحدة، قامت قنوات "آي.تي.في1"، سكاي سبورتس، بي.تي سبورت و"بي بي سي" بنقل تلك المنافسات.

حيث قال علي راسل مدير قسم التسويق لدى "إكستريم إي": "تُظهر هذه الأرقام اهتماماً عالمياً هائلاً، ليس فقط لصيغتنا التي وضعناها للمنافسات بل كذلك للرسالة العامة التي نود إيصالها حول الأزمة المناخية العالمية".

وتابع: "بوصفها بطولة من دون جمهور مباشر على الأرض، فإن هذه الأرقام مذهلة للغاية وهذا ما يثبت نجاعة نموذج عملنا على عدة أصعدة".

واسترسل: "نحن نتطلع قدماً للبناء على هذه الأساسات ومواصلة موسمنا الأول لتعزيز الرسائل التي نودّ إيصالها حول البيئة، الانتقال إلى الطاقة الكهربائية وكذلك المساواة، بأكبر قدر ممكن".

وسجلت "يوغوف سبورت" كذلك أكثر من 5000 مقالة نُشرت في الإنترنت عن الحدث، بمجموع قراءات بلغ 1.6 ملياراً، حظيت منها المملكة المتحدة بنصيب الأسد.

حيث قال فرانك سايز مدير "يوغوف سبورت": "بالنسبة لحدث يُقام للمرة الأولى، تعتبر هذه الأرقام واعدة جداً، ونظهر مقدار الاهتمام بسلسلة ’إكستريم إي’".

وأكمل: "عندما شاهدنا الحدث، ما شهدناه مباشرة هو كمية المحتويات التي تم إنتاجها وتقديمها، وهذا ما ظهر في البيانات كذلك".

من جهة أخرى، أعلن أليخاندرو عجاج الشريك المؤسس للبطولة بعد أول سباق فورمولا إي في بكين عام 2014، أن منافسات المقعد الأحادي الكهربائية سجلت مشاهدات عالمية بلغت 40 مليوناً.

لكن وعلى هامش الجولة الافتتاحية لبطولة "إكستريم إي" الكهربائية في السعودية، اعترف عجاج أن تلك التصريحات من قبله غير دقيقة، وأنه توقعها بناءً على حدسه.

يشار إلى أنّ إحصائيات الفورمولا إي لموسم 2019 قد نُشرت، وتشير إلى 411 مليون مشاهدة عبر 13 سباقاً، ما يعني 31.6 مليون مشاهدة للسباق الواحد وسطياً.