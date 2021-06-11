إكستريم إي: إلغاء جولتَي البرازيل والأرجنتين

كان من المقرّر أن تستضيف البرازيل جولة "أمازون اكس-بري" في بطولة إكستريم إي في 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول، قبل توجّه قطار السلسلة إلى الأرجنتين من أجل استضافة جولة "غلاسيير اكس-بري" الختامية في 11 و12 ديسمبر/كانون الأول.

مع ذلك، فقد خرج كلا الحدثين الآن من روزنامة هذا الموسم نتيجة الأزمة القائمة لتفشّي فيروس كورونا في قارة أمريكا الجنوبية.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ القرار النهائي بشأن إقامة الحدثين تعيّن أن يُتّخذ الآن في ضوء مواجهة طواقم البطولة لصعوبات في السفر لكل سباق.

وتعقيبًا على ذلك القرار، صرّح أليخاندور عجاج المدير التنفيذي والشريك المؤسس للبطولة قائلًا: "كنا نراقب عن كثب الوضع في كافة الأماكن التي تزورها إكستريم إي في 2021، وقد اخترنا اتّخاذ ذلك القرار الاستباقي فيما يتعلق بالتسابق هذا العام في أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "كسلسلة جديدة ضمن موسمها الافتتاحي، فإنّ أولويتنا هي تقديم روزنامة من خمس جولات آمنة ومسؤولة لمشاركينا، شركائنا وطواقمنا من أنحاء العالم كي يسافروا ويكونوا حاضرين".

وتابع: "لم يكن ذلك قرارًا سهلًا علينا، مع ذلك فإنّ قيود وإرشادات السفر الحالية كانت تعني كذلك عدم قدرتنا على زيارة أماكن السباق مسبقًا من أجل إجراء الاستطلاعات الضرورية، والتي هي أمر حيوي تحديدًا في البطولة بسبب الطبيعة البعيدة لعملياتنا".

وأكمل: "سنواصل بالطبع دعم مبادرات إعادة التحريج والحراجة الزراعية التي هي قائمة بالفعل في المنطقة هناك. كما نودّ توجيه الشكر إلى السلطات المحلية في البرازيل والأرجنتين والتي أبدت دعمًا كبيرًا، ونأمُل أن نتمكن من العودة في 2022".

هذا وأوضح بيان من البطولة أنه يتم الآن تقييم بدائل ليتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، لعلّ أبرزها سكتلندا.

جديرٌ بالذكر أنّ ذلك التغيّر الكبير على الروزنامة يأتي في ذات اليوم الذي أعلنت فيه مكلارين خوضها غمار منافسات إكستريم إي بدءًا من موسم 2022.