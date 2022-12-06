نجوم عالم سباقات السيارات يسدلون الستار على موسم 2022 في حفل جوائز أوتوسبورت السنوي 

تلقى نجوم الفورمولا واحد ماكس فيرستابن، لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل جوائز تقديرية خلال النسخة 35 من جوائز أوتوسبورت السنوية التي تقام في لندن، بينما تلقى روجر بينسكي مالك الفريق الأمريكي الشهير، ميدالة ذهبية على إنجازاته.

وتواجد في الحفل أكثر من 750 ضيفاً، بمن فيهم أبطالاً عالميين ونجوماً في عالم السباقات، للاحتفال بأهم محطات موسم 2022.

روجر بينسكي يتلقى الجائزة من السير جاكي ستيوارت تصوير: صور موتورسبورت

وتم التصويت على فيرستابن كأفضل سائق خلال العام من قبل القراء، بينما تلقى هاميلتون جائزة أفضل سائق بريطاني.

حيث قال: "شكراً لجميع المتابعين الذين صوّتوا لي للمرة الثانية على التوالي مع لقبي الثاني على التوالي".

وأكمل: "بعد بداية صعبة للموسم، قام الفريق بعمل رائع لقلب الأمور. كامل أفراد الفريق الذين قاموا بهذا العمل الهائل، يستحقون الشكر. ليلة سعيدة ونراكم على الحلبات في 2023".

وتلقت ريد بُل كذلك جائزة سيارة العام، حيث كان كريستيان هورنر مدير الفريق مع عبقري التطوير آدريان نيوي متواجدين للاحتفال بهذه الجائزة.

أما لويس هاميلتون فقال: "مساء الخير لكم جميعاً، أنا آسف لعدم تمكني من التواجد شخصياً معكم".

وأكمل: "لكن، أوجه شكراً هائلاً لجميع المتابعين. ما زلت أذكر المرة الأولى التي تلقيت فيها الجائزة، منذ عدة سنوات".

وأردف: "لدينا بعضٌ من أكثر المواهب روعة هذا العام، لا أكاد أصدق كمّ المواهب البريطانية الموجودة. لذا أنا فخور بفوزي بها، شكراً لكم جميعاً".

وتلقى فيتيل بطل العالم أربع مرات جائزة إنجاز العمر، لقاء مسيرته المهنية كثالث أنجح السائقين في تاريخ الفورمولا واحد، مع 299 مشاركة تضمنت 53 انتصاراً، 122 منصة تتويج و57 قطب انطلاق أول و38 أسرع لفة في السباق.

ومن أهم اللحظات في الحفل، كانت تلقى لوك برونينغ جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي للناشئين بقيمة 200.000 جنيه أسترليني، ومن السائقين الفائزين بها: جورج راسل، لاندو نوريس، جنسن باتون ودايفيد كولتارد.

لوك برونينغ تصوير: صور موتورسبورت

وأقيم الحفل في فندق غروزفينور، وكانت الجوائز كالتالي:

أفضل سائق بريطاني - لويس هاميلتون

سائق العام - ماكس فيرستابن

الميدالة الذهبية من أوتوسبورت - روجر بينسكي

إنجاز العمر - سيباستيان فيتيل

ناشئ العام - جو غوانيو

سيارة العام - ريد بُل

لحظة العام - جورج راسل

مروّج العام - المملكة العربية السعودية

سائق الراليات الأفضل خلال العام - كالي روفانبيرا

سيارة الرالي الأفضل خلال العام - تويوتا ياريس

سائق السباقات العالمي الأفضل - توم إنغرام

جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي - لوك برونينغ

سائق الرياضة الإلكترونية الأفضل - جايمس بالدوين

فريق الرياضة الإلكترونية الأفضل - فريق ريد لاين

وكان السير جاكي ستيوارت حاضراً لتسليم الميدالية الذهبية إلى روجر بينسكي على إنجازاته في حياته وإرثه العريق. حيث أحرزت مؤسسته الفوز 600، حيث بات أول مالك فريق يحرز اللقب في إندي كار وناسكار ضمن نفس الموسم.

حيث قال: "أود توجيه الشكر للجميع على هذا الحفل. العودة إلى المملكة المتحدة حيث بدأتُ كل شيء منذ 60 عاماً في براندز هاتش لهو أمر خاص حقاً. أعتقد أن المملكة المتحدة ساعدت في بداية عملنا بالسباقات، وبالتالي سيبقى الارتباط موجوداً هنا".

من جهته، قال أوليفر سيسلا، المدير التنفيذي لدى شبكة موتورسبورت، الشركة الأم لـ أوتوسبورت وموتورسبورت.كوم: "مجدداً، يجتمع عالم سباقات السيارات العالمي معاً لتكريم أهم الإنجازات والشخصيات في الرياضة".

وأكمل: "نفخر بأننا وبين الضيوف من جميع أنحاء العالم، رحّبنا بأصحاب السموّ الملكي، وعدد من أهم الأبطال الحاليين والسابقين. هذا إثبات على أن حفل أوتوسبورت بمثابة نهاية متميزة لكل موسم".

واختتم: "أود تهنئة جميع الفائزين بالجوائز، بمن فيهم روجر بينسكي، لويس، ماكس وسيباستيان. وشكر جميع المشاركين، رعاتنا وشركائنا وزملائي الرائعين الذين ساهموا بنجاح هذا الحفل".