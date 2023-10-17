ستيوارت سيتلقى "ميدالية أوتوسبورت الذهبية" في حفل توزيع جوائز أوتوسبورت السنوي

سيصبح ستيوارت ثالث من يتلقى هذه الميدالية التي يتم منحها للشخص الذي ترك أثراً عريقاً في هذا المجال وكذلك لقاء جميع أعماله خلال حياته في خدمة رياضة السيارات.

وكان جان تود الرئيس السابق للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أول الفائزين بهذه الميدالية عام 2021، قبل أن يتم منحها في العام التالي إلى روجر بينسكي مدير الفريق الأسطوري في رياضة السيارات الأمريكية ومالك سلسلة إندي كار.

وكان ستيوارت قد أحرز لقبه الثالث قبل خمسين عاماً في 1973 ومن ثم بات شريكاً مؤسساً لفريق ستيوارت غراند بري، والذي شهد نجاحاً كبيراً كما هو حال ريد بُل اليوم، فقد فاز بجميع السباقات ما عدا واحداً.

حيث قال ستيوارت: "يملؤني الفخر لتلقي هذه الجائزة الرفيعة. لقد تأثرت حقاً بمنحي مثل هذا التقدير الكبير".

وأكمل: "رياضة السيارات ما زالت في حياتي بطرق عديدة، وأنا أتابعها منذ سنوات طويلة جداً، منذ أن كان أخي جيمي، يشارك مع إيكوري إيكوس. أنا فخور حقاً".