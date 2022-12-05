جوائز أوتوسبورت
حفل جوائز أوتوسبورت 2022: فيرستابن يتلقى جائزة سائق العام
تلقى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم لموسم 2022 في الفورمولا واحد، جائزة سائق العام مقدمة من بيريللي، بعد تصويت للمتابعين، وذلك في حفل جوائز أوتوسبورت.
أحرز نجم ريد بُل 15 انتصاراً على طريق تحقيق لقبه الثاني في موسم 2022 للفورمولا واحد.
وصوّت المتابعون للهولندي كأفضل سائق سباقات خلال هذا العام، أمام شارل لوكلير سائق فيراري، ويل باور بطل إندي كار وستوفيل فاندورن بطل الفورمولا إي.
وتمت تسمية فيرستابن كفائز بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2022 في فندق غروزفينور.
حيث قال في رسالة فيديو مسجلة: "شكراً لجميع المتابعين الذين صوّتوا لي للمرة الثانية على التوالي مع لقبي الثاني على التوالي".
وأكمل: "بعد بداية صعبة للموسم، قام الفريق بعمل رائع لقلب الأمور. كامل أفراد الفريق الذين قاموا بهذا العمل الهائل، يستحقون الشكر. ليلة سعيدة ونراكم على الحلبات في 2023".
ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة: إيرتون سينا، مايكل شوماخر، ميكا هاكينن وسيباستيان فيتيل، وكذلك نايجل مانسل، دايمون هيل، جنسن باتون ولويس هاميلتون.
من بين الفئات الأخرى التي صوّت عليها الجمهور، جائزة سائق العام من قبل بيريللي، جائزة أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سيارة رالي، أفضل سائق رالي في العام، وأفضل سائق رياضة إلكترونية من تقديم "ألعاب موتورسبورت".
وهناك جوائز أخرى يصوّت عليها حكّام ذوو خبرة، من بينها جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي لناشئ العام، جائزة الميدالية الذهبية لإنجازات المسيرة المهنية، جائزة جورج غرانت لمجموع إنجازات الحياة، جائزة مروّج العام، وفريق الرياضة الإلكترونية الأفضل خلال العام التي تقدمها "ألعاب موتورسبورت". وكذلك جائزة لحظة العام، إضافة لجائزة ويليامز لأفضل مهندس في العام.
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