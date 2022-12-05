حفل جوائز أوتوسبورت 2022: سيباستيان فيتيل يتلقى جائزة "غريغور غرانت"

أحرز فيتيل 53 فوزاً في سباقات الجائزة الكبرى من أصل 299 مشاركة له، وحقق أربعة ألقاب متتالية ما بين 2010 و2013 مع ريد بُل.

واعتزل سباقات الفورمولا واحد بنهاية موسم 2022 المنصرم، بعد أن حقق المركز العاشر مع أستون مارتن في سباق أبوظبي الختامي.

وتلقى صاحب الـ 35 عاماً جائزته، التي تعتبر تقديراً لإنجازاته طوال مسيرته المهنية في عالم السباقات، من قبل لوك سميث الصحفي المخضرم من "موتورسبورت.كوم"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2022 في فندق غروزفينور.

وحين سُئِل عما سيفتقده في السباقات، أجاب الألماني: "أعتقد أنها فرصة العمل مع الكثير من الأشخاص المليئين بالشغف الكبير حيال عملهم".

وأكمل: "منذ عشر سنوات كنت أعتقد أن هذا ’عادي وأنه هكذا يعيش الجميع حياتهم’. لكنني علمت لاحقاً أن ذلك ليس عادياً وأن الكثيرين لا يمتلكون مثل هذه الفرصة".

سيباستيان فيتيل تصوير: صور موتورسبورت

وأوضح فيتيل أنه "ليس واثقاً مما يحمله لي المستقبل، لكنني متحمس جداً بالفعل" مؤكداً أنه يريد إمضاء المزيد من الوقت مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

فقال: "ليس وكأنني أكره الفورمولا واحد، لقد استمتعت بالسباقات الأخيرة. بعد إعلان اعتزالي، شعرت بأن حملاً كبيراً انزاح عن كاهلي".

وأكمل: "أتطلع قدماً لمنح وقتي، إلى أطفالي، كما كان الحال معي في طفولتي".

وأردف: "أهلي كرّسوا الكثير من الوقت لي، وهذا ما أريد فعله (لأطفالي)".

من بين الفئات الأخرى التي صوّت عليها الجمهور، جائزة سائق العام من قبل بيريللي، جائزة أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سيارة رالي، أفضل سائق رالي في العام، وأفضل سائق رياضة إلكترونية من تقديم "ألعاب موتورسبورت".

وهناك جوائز أخرى يصوّت عليها حكّام ذوو خبرة، من بينها جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي لناشئ العام، جائزة الميدالية الذهبية لإنجازات المسيرة المهنية، جائزة جورج غرانت لمجموع إنجازات الحياة، جائزة مروّج العام، وفريق الرياضة الإلكترونية الأفضل خلال العام التي تقدمها "ألعاب موتورسبورت". وكذلك جائزة لحظة العام، إضافة لجائزة ويليامز لأفضل مهندس في العام.