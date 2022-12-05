حفل جوائز أوتوسبورت 2022: ريد بُل تنال جائزة أفضل سيارة سباق للعام

حقق ماكس فيرستابن سائق ريد بُل لقبه الثاني على التوالي في الفورمولا واحد مع رقم قياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد بلغ 15 انتصاراً من أصل 22 سباقاً.

بينما أضاف زميله سيرجيو بيريز انتصارين إضافيين، على طريق تحقيق الفريق لقب بطولة المصنّعين السادس.

وبعد التصويت تفوقت سيارة ريد بُل آر.بي18 لموسم 2022 على سيارات فيراري اف1-75، مرسيدس إي.كيو سيلفر آرو-2 الفائزة بلقب الفورمولا إي وبي أم دبليو أم4 جي تي3، التي تصدّرت بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم".

وتم إعلان فوز ريد بُل بالجائزة ضمن حفل جوائز أوتوسبورت الذي أقيم في فندق "غروزفينور هاوس"، حيث تواجد آدريان نيوي المدير التقني لتلقي الجائزة من زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين.

وهي المرة السادسة التي تفوز فيها ريد بُل، حيث كانت الأولى في حفل جوائز أوتوسبورت 1982. ومن بين الفائزين السابقين سيارات بورشه 956، مكلارين ام.بي4/4، ويليامز أف.دبليو14بي، فيراري اف2004، براون جي.بي 001 ومرسيدس دبليو11.

أدريان نيوي تصوير: إريك جونيوس

من بين الفئات الأخرى التي صوّت عليها الجمهور، جائزة سائق العام من قبل بيريللي، جائزة أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سيارة رالي، أفضل سائق رالي في العام، وأفضل سائق رياضة إلكترونية من تقديم "ألعاب موتورسبورت".

وهناك جوائز أخرى يصوّت عليها حكّام ذوو خبرة، من بينها جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي لناشئ العام، جائزة الميدالية الذهبية لإنجازات المسيرة المهنية، جائزة جورج غرانت لمجموع إنجازات الحياة، جائزة مروّج العام، وفريق الرياضة الإلكترونية الأفضل خلال العام التي تقدمها "ألعاب موتورسبورت". وكذلك جائزة لحظة العام، إضافة لجائزة ويليامز لأفضل مهندس في العام.