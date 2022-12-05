جوائز أوتوسبورت
حفل جوائز أوتوسبورت 2022: راسل يتلقى جائزة "لحظة العام"
تلقى جورج راسل سائق مرسيدس جائزة "لحظة العام" خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2022.
انضم النجم البريطاني إلى صفوف مرسيدس مع بداية موسم 2022 كزميل لبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون.
وبالرغم من البداية الصعبة لموسمه مع السهام الفضية التي واجهت الكثير من المشاكل في سيارتها "دبليو13"، لكنه نجح بتحقيق أول فوز له من بوابة سباق البرازيل على حلبة إنترلاغوس.
ذلك الفوز، الذي جاء بعد تجاوز ماكس فيرستابن ليتصدر السباق القصير، كان مشاركته رقم 81 وهذا ما ساعد صاحب الـ 24 عاماً على التقدم للمركز الرابع ضمن ترتيب بطولة السائقين.
وتلقى البريطاني هذه الجائزة التي يتم اختيارها بناءً على أكثر اللحظات تأثيراً في الموسم، خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2022.
وتم اختيار راسل من بين مرشحين أخرين، مثل سلسلة انتصارات فيرستابن في المكسيك، وتسجيل نقاط نيك دي فريز الأولى مع ويليامز ومشاركة روس كاستان في ناسكار.
وكان دايفيد كولتارد - الفائز بجائزة مكلارين أوتوسبورت بي.آر.دي.سي 1989 - هو من سلم راسل جائزته.
جورج راسل، مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
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من بين الفئات الأخرى التي صوّت عليها الجمهور، جائزة سائق العام من قبل بيريللي، جائزة أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سيارة رالي، أفضل سائق رالي في العام، وأفضل سائق رياضة إلكترونية من تقديم "ألعاب موتورسبورت".
وهناك جوائز أخرى يصوّت عليها حكّام ذوو خبرة، من بينها جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي لناشئ العام، جائزة الميدالية الذهبية لإنجازات المسيرة المهنية، جائزة جورج غرانت لمجموع إنجازات الحياة، جائزة مروّج العام، وفريق الرياضة الإلكترونية الأفضل خلال العام التي تقدمها "ألعاب موتورسبورت". وكذلك جائزة لحظة العام، إضافة لجائزة ويليامز لأفضل مهندس في العام.
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