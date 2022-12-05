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جوائز أوتوسبورت أخبار

حفل جوائز أوتوسبورت 2022: جو يتلقى جائزة ناشئ العام

تلقى غوانيو جو سائق فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد، جائزة ناشئ العام خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2022.

بات جو أول سائق صيني ينافس ضمن موسم كامل في الفورمولا واحد، ونجح بتسجيل ست نقاط على طريقه لتحقيق المركز 18 ضمن الترتيب العام.

وصوّت المتابعون على جو، كأفضل ناشئ هذا العام، أمام ريو هيراكاوا سائق تويوتا في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، كريستيان لاندغارد سائق إندي كار ولوغان سارجانت سائق الفورمولا 2.

حيث قال جو الذي تلقى الجائزة من كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في رسالة فيديو: "مرحباً، لقد فزتُ بجائزة ناشئ العام، أود شكر الجميع على الدعم الذي قدموه لي، وكذلك الشكر للذين صوّتوا لي".

وأكمل: "لقد خضت منافسات هذا الموسم الذي كان صعباً، لكنني حظيت بدعم رائع من الفريق وكذلك من المتابعين في موطني. لذا أقدم شكري لكم جميعاً".

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ومن الفائزين السابقين في هذه الجائزة: جنسن باتون، خوان بابلو مونتويا، مارك ويبر، لويس هاميلتون، سيباستيان فيتيل، ماكس فيرستابن، شارل لوكلير وأوسكار بياستري.

هناك فئات أخرى صوّت عليها الجمهور، مثل جائزة سائق العام من قبل بيريللي، جائزة أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سيارة رالي، أفضل سائق رالي في العام، وأفضل سائق رياضة إلكترونية من تقديم "ألعاب موتورسبورت".

وهناك جوائز أخرى يصوّت عليها حكّام ذوو خبرة، من بينها جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي لناشئ العام، جائزة الميدالية الذهبية لإنجازات المسيرة المهنية، جائزة جورج غرانت لمجموع إنجازات الحياة، جائزة مروّج العام، وفريق الرياضة الإلكترونية الأفضل خلال العام التي تقدمها "ألعاب موتورسبورت". وكذلك جائزة لحظة العام، إضافة لجائزة ويليامز لأفضل مهندس في العام.

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