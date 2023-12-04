جوائز أوتوسبورت 2023: ماكس فيرستابن يفوز بجائزة سائق العام

خاض النجم الهولندي موسماً تاريخياً في 2023، حيث حقق الفوز بـ 19 انتصاراً في 22 جولة، لصالح فريقه ريد بُل الذي هيمن بالكامل على مجريات الموسم ليفوز بجميع السباقات عدا واحداً فقط.

وصوّت المتابعون على جائزة أفضل سائقي العام، ومن بين المرشحين: فرناندو ألونسو سائق الفورمولا واحد وبطل العالم مرتين، أليكس بالو بطل إندي كار وجايك دينيس بطل الفورمولا إي.

ونال فيرستابن الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في فندق غروزفينور هاوس.

وتقام هذا الحفل السنوي لتوزيع الجوائز منذ عام 1982، وتوزع فيه جوائز تخضع لتصويت الجمهور ولجنة من المحترفين.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ينال فيها فيرستابن هذه الجائزة.

ومن بين أبطال الفورمولا واحد السابقين الذين تلقوا هذه الجائزة: إيرتون سينا، مايكل شوماخر، ميكا هاكينن وسيباستيان فيتيل.

ومن بين السائقين البريطانيين الذي تلقوها: نايجل مانسل، دايمون هيل، جنسن باتون ولويس هاميلتون.

ولم يتواجد فيرستابن في الحفل، حيث كان في اليابان لحضور فعاليات "يوم شكر هوندا"، لكنه شكر الفريق على الجهود التي بذلوها في رسالة فيديو مسجلة مسبقاً.

ومن بين الفئات الأخرى التي يقوم فيها المتابعون بالتصويت: جائزة سيارة العام، أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سائق راليات في العام وأفضل سائق وطني في العام.

وهناك جوائز أخرى يقوم خبراء بالتصويت عليها من بينها: جائزة أستون مارتن أوتوسبورت "بي.آر.دي.سي" لأفضل سائق ناشئ، جائزة أوتوسبورت ويليامز لأفضل مهندس، جائزة غريغور غرانت الميدالية الذهبية على الإنجازات مدى الحياة، جائزة جون بولستر التقنية، جائزة الإبداع والريادة، لحظة العام ومروّج العام.