جوائز أوتوسبورت 2023: كريستيان هورنر يتلقى جائزة جون بولستر للتميز التقني

تقدم هذه الجائزة لقاء التميز التقني في عالم رياضة المحركات للأشخاص أو المجموعات. ومن بين الفائزين السابقين بها: روجر بينسكي، روس برون، السير باتريك هيد، أدريان نيوي وتوتو وولف.

وبعد فترة ناجحة في فورمولا 3000 مع فريقه آردين، بات هورنر مدير فريق ريد بُل في 2005، ومنذ ذلك الحين، أحرزت ريد بُل 113 انتصاراً، 7 ألقاب للسائقين و6 للمصنعين.

وتمكن خلال هذه الفترة من جمع فريق متميز من التقنيين والمهندسين أمثال أدريان نيوي، في قمة رياضة السيارات.

وتلقى هورنر هذه الجائزة في الحفل الذي أقيم في فندق غروزفينور هاوس.

وكانت ريد بُل قد حصلت كذلك على جائزة سيارة العام وجائزة سائق العام.

ومن بين الفئات الأخرى التي يقوم فيها المتابعون بالتصويت: جائزة أفضل سائق عالمي مقدمة من بيريللي، أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سائق راليات في العام وأفضل سائق وطني في العام.

وهناك جوائز أخرى يقوم خبراء بالتصويت عليها من بينها: جائزة أستون مارتن أوتوسبورت "بي.آر.دي.سي" لأفضل سائق ناشئ، جائزة أوتوسبورت ويليامز لأفضل مهندس، جائزة غريغور غرانت الميدالية الذهبية على الإنجازات مدى الحياة، جائزة جون بولستر التقنية، جائزة الإبداع والريادة، لحظة العام ومروّج العام.