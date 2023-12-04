جوائز أوتوسبورت 2023: سيارة ريد بُل "آر.بي19" تنال جائزة سيارة العام

حقق ماكس فيرستابن ثالث ألقابه العالمية وبرقم قياسي بلغ 19 انتصاراً في موسم 2023 على متن سيارة ريد بُل التي بسطت سيطرتها بشكل شبه كامل لتفوز بجميع السباقات الـ 22 ما عدا واحداً فقط.

وصوّت المتابعون على أفضل سيارة في العام، لتكون الجائزة من نصيب سيارة ريد بُل، وكان من بين المنافسين سيارة فيراري 499بي الفائزة بسباق لومان 24 ساعة، سيارة جاغوار آي-تايب 6 في الفورمولا إي وتويوتا ياريس جي.آر رالي1 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وتم منح جائزة سيارة العام إلى ريد بُل، خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت، الذي أقيم في فندق غروزفينور هاوس.

وقام جايك دينيس بطل الفورمولا إي، بتسليم الجائزة إلى بيير واش المدير التقني لدى ريد بُل.

ومن بين السيارات الفائزة بهذه الجائزة في السابق، بورشه 956، مكلارين أم.بي4/4، ويليامز اف.دبليو14بي، فيراري اف2004، برون جي بي 001 ومرسيدس دبليو11.

ومن بين الفئات الأخرى التي يقوم فيها المتابعون بالتصويت: جائزة أفضل سائق عالمي مقدمة من بيريللي، أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سائق راليات في العام وأفضل سائق وطني في العام.

وهناك جوائز أخرى يقوم خبراء بالتصويت عليها من بينها: جائزة أستون مارتن أوتوسبورت "بي.آر.دي.سي" لأفضل سائق ناشئ، جائزة أوتوسبورت ويليامز لأفضل مهندس، جائزة غريغور غرانت الميدالية الذهبية على الإنجازات مدى الحياة، جائزة جون بولستر التقنية، جائزة الإبداع والريادة، لحظة العام ومروّج العام.