جوائز أوتوسبورت 2023: سيارة ريد بُل "آر.بي19" تنال جائزة سيارة العام
نالت سيارة ريد بُل لموسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد، جائزة سيارة العام خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت السنوي، وفقاً لتصويت المتابعين.
حقق ماكس فيرستابن ثالث ألقابه العالمية وبرقم قياسي بلغ 19 انتصاراً في موسم 2023 على متن سيارة ريد بُل التي بسطت سيطرتها بشكل شبه كامل لتفوز بجميع السباقات الـ 22 ما عدا واحداً فقط.
وصوّت المتابعون على أفضل سيارة في العام، لتكون الجائزة من نصيب سيارة ريد بُل، وكان من بين المنافسين سيارة فيراري 499بي الفائزة بسباق لومان 24 ساعة، سيارة جاغوار آي-تايب 6 في الفورمولا إي وتويوتا ياريس جي.آر رالي1 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
وتم منح جائزة سيارة العام إلى ريد بُل، خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت، الذي أقيم في فندق غروزفينور هاوس.
وقام جايك دينيس بطل الفورمولا إي، بتسليم الجائزة إلى بيير واش المدير التقني لدى ريد بُل.
ومن بين السيارات الفائزة بهذه الجائزة في السابق، بورشه 956، مكلارين أم.بي4/4، ويليامز اف.دبليو14بي، فيراري اف2004، برون جي بي 001 ومرسيدس دبليو11.
ومن بين الفئات الأخرى التي يقوم فيها المتابعون بالتصويت: جائزة أفضل سائق عالمي مقدمة من بيريللي، أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سائق راليات في العام وأفضل سائق وطني في العام.
وهناك جوائز أخرى يقوم خبراء بالتصويت عليها من بينها: جائزة أستون مارتن أوتوسبورت "بي.آر.دي.سي" لأفضل سائق ناشئ، جائزة أوتوسبورت ويليامز لأفضل مهندس، جائزة غريغور غرانت الميدالية الذهبية على الإنجازات مدى الحياة، جائزة جون بولستر التقنية، جائزة الإبداع والريادة، لحظة العام ومروّج العام.
أحدث الأخبار
جوائز أوتوسبورت 2023: كريستيان هورنر يتلقى جائزة جون بولستر للتميز التقني
جوائز أوتوسبورت 2023: كريستيان هورنر يتلقى جائزة جون بولستر للتميز التقني جوائز أوتوسبورت 2023: كريستيان هورنر يتلقى جائزة جون بولستر للتميز التقني
جوائز أوتوسبورت 2023: أوسكار بياستري ينال جائزة ناشئ العام
جوائز أوتوسبورت 2023: أوسكار بياستري ينال جائزة ناشئ العام جوائز أوتوسبورت 2023: أوسكار بياستري ينال جائزة ناشئ العام
جوائز أوتوسبورت 2023: ماكس فيرستابن يفوز بجائزة سائق العام
جوائز أوتوسبورت 2023: ماكس فيرستابن يفوز بجائزة سائق العام جوائز أوتوسبورت 2023: ماكس فيرستابن يفوز بجائزة سائق العام
جوائز أوتوسبورت 2023: سيارة ريد بُل "آر.بي19" تنال جائزة سيارة العام
جوائز أوتوسبورت 2023: سيارة ريد بُل "آر.بي19" تنال جائزة سيارة العام جوائز أوتوسبورت 2023: سيارة ريد بُل "آر.بي19" تنال جائزة سيارة العام
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.