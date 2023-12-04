جوائز أوتوسبورت 2023: أوسكار بياستري ينال جائزة ناشئ العام

أكمل الأسترالي صاحب الـ 22 عاماً موسمه الأول في البطولة بالمركز التاسع، محققاً الفوز بالسباق القصير في قطر، كما نال هذه الجائزة عن موسم 2020 في الفورمولا 3 وفي 2021 عن موسمه في الفورمولا 2 ما يجعله أول سائق ينال الجائزة عن 3 بطولات.

وصوّت المتابعون على بياستري ليفوز بالجائزة أمام منافسين مثل لوغان سارجانت، ليام لاوسون وصيف البطل في سوبر فورمولا والذي قاد مع ألفا تاوري لخمسة سباقات في الفورمولا واحد، وكذلك غابرييل بورتوليتو بطل الفورمولا 3.

وتلقى بياستري الجائزة خلال الحفل الذي يقام في فندق غروزفينور هاوس.

وقام ميكا هاكينن بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، بتقديم الجائزة، بينما تكلم بياستري عبر رسالة فيديو مسجلة مسبقاً.

من بين السائقين السابقين الفائزين بهذه الجائزة: جنسن باتون، خوان بابلو مونتويا، مارك ويبر، لويس هاميلتون، سيباستيان فيتيل، ماكس فيرستابن وشارل لوكلير.

ومن بين الفئات الأخرى التي يقوم فيها المتابعون بالتصويت: جائزة أفضل سائق عالمي مقدمة من بيريللي، أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سائق راليات في العام وأفضل سائق وطني في العام.

وهناك جوائز أخرى يقوم خبراء بالتصويت عليها من بينها: جائزة أستون مارتن أوتوسبورت "بي.آر.دي.سي" لأفضل سائق ناشئ، جائزة أوتوسبورت ويليامز لأفضل مهندس، جائزة غريغور غرانت الميدالية الذهبية على الإنجازات مدى الحياة، جائزة جون بولستر التقنية، جائزة الإبداع والريادة، لحظة العام ومروّج العام.