جوائز أوتوسبورت 2021: نوريس يتلقى جائزة "أفضل سائق بريطاني"

أحرز نوريس قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته خلال الموسم الماضي، لينهي بالمركز السادس ضمن ترتيب بطولة السائقين أمام دانيال ريكاردو زميله في الفريق.

وصوت القراء والمتابعون على نوريس كأفضل سائق بريطاني العام الماضي متقدماً على جورج راسل، ومايك كونواي الفائز ببطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، وجايك دينيس من الفورمولا إي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتلقى فيها نوريس هذه الجائزة، بخلاف ترشيحه لجائزة سائق السباقات العالمي.

وتمّ إعلان فوز نوريس بالجائزة يوم 6 فبراير/شباط خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم بشكل مباشر في "غروسفينور هاوس" وذلك بعد أن تمت إقامته بشكل افتراضي فقط في نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

حيث قال نوريس في رسالة فيديو بثت خلال الحفل: "بطريقة ما هذا أكثر أهمية لي من الفوز بلقب الفورمولا واحد، لأنه تصويت من قبل المتابعين".

وأكمل: "آمل أن يكون هذا الموسم أفضل لفريق مكلارين".

من بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة أبطال عالم سابقون في الفورمولا واحد نايجل مانسل، دايمون هيل، جنسن باتون ولويس هاميلتون. وكذلك أسماء أخرى شهيرة مثل مارتن براندل ودايفيد كولتارد.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images