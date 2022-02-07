تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
جوائز أوتوسبورت
مقالات

جوائز أوتوسبورت

الرئيسي
السابق / جوائز أوتوسبورت: تويوتا ياريس تفوز بجائزة "أفضل سيارة رالي" لعام 2021 التالي / جوائز أوتوسبورت: أوجييه يفوز بجائز "أفضل سائق راليات" لعام 2021
جوائز أوتوسبورت أخبار

جوائز أوتوسبورت 2021: نوريس يتلقى جائزة "أفضل سائق بريطاني"

تلقى لاندو نوريس نجم فريق مكلارين في الفورمولا واحد جائزة "أفضل سائق بريطاني" خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2021.

جوائز أوتوسبورت 2021: نوريس يتلقى جائزة "أفضل سائق بريطاني"

 

أحرز نوريس قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته خلال الموسم الماضي، لينهي بالمركز السادس ضمن ترتيب بطولة السائقين أمام دانيال ريكاردو زميله في الفريق.

وصوت القراء والمتابعون على نوريس كأفضل سائق بريطاني العام الماضي متقدماً على جورج راسل، ومايك كونواي الفائز ببطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، وجايك دينيس من الفورمولا إي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتلقى فيها نوريس هذه الجائزة، بخلاف ترشيحه لجائزة سائق السباقات العالمي.

وتمّ إعلان فوز نوريس بالجائزة يوم 6 فبراير/شباط خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم بشكل مباشر في "غروسفينور هاوس" وذلك بعد أن تمت إقامته بشكل افتراضي فقط في نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

حيث قال نوريس في رسالة فيديو بثت خلال الحفل: "بطريقة ما هذا أكثر أهمية لي من الفوز بلقب الفورمولا واحد، لأنه تصويت من قبل المتابعين".

وأكمل: "آمل أن يكون هذا الموسم أفضل لفريق مكلارين".

من بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة أبطال عالم سابقون في الفورمولا واحد نايجل مانسل، دايمون هيل، جنسن باتون ولويس هاميلتون. وكذلك أسماء أخرى شهيرة مثل مارتن براندل ودايفيد كولتارد.

اقرأ أيضاً:
Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

المشاركات
التعليقات
جوائز أوتوسبورت: تويوتا ياريس تفوز بجائزة "أفضل سيارة رالي" لعام 2021
المقال السابق

جوائز أوتوسبورت: تويوتا ياريس تفوز بجائزة "أفضل سيارة رالي" لعام 2021
المقال التالي

جوائز أوتوسبورت: أوجييه يفوز بجائز "أفضل سائق راليات" لعام 2021

جوائز أوتوسبورت: أوجييه يفوز بجائز "أفضل سائق راليات" لعام 2021
تحميل التعليقات
لاندو نوريس More from
لاندو نوريس
نوريس: ساينز أحد أفضل السائقين في الفورمولا واحد
فورمولا 1

نوريس: ساينز أحد أفضل السائقين في الفورمولا واحد

نوريس: القانون "الغبي" لتبديل الإطارات تحت العلم الأحمر يجب تغييره جائزة المملكة العربية السعوديّة
فورمولا 1

نوريس: القانون "الغبي" لتبديل الإطارات تحت العلم الأحمر يجب تغييره

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

جوائز أوتوسبورت 2021: أليخاندرو عجاج يتلقى جائزة "الريادة والابتكار"
جوائز أوتوسبورت جوائز أوتوسبورت

جوائز أوتوسبورت 2021: أليخاندرو عجاج يتلقى جائزة "الريادة والابتكار"

جوائز أوتوسبورت: أوجييه يفوز بجائز "أفضل سائق راليات" لعام 2021
جوائز أوتوسبورت جوائز أوتوسبورت

جوائز أوتوسبورت: أوجييه يفوز بجائز "أفضل سائق راليات" لعام 2021

جوائز أوتوسبورت 2021: نوريس يتلقى جائزة "أفضل سائق بريطاني"
جوائز أوتوسبورت جوائز أوتوسبورت

جوائز أوتوسبورت 2021: نوريس يتلقى جائزة "أفضل سائق بريطاني"

جوائز أوتوسبورت: تويوتا ياريس تفوز بجائزة "أفضل سيارة رالي" لعام 2021
جوائز أوتوسبورت جوائز أوتوسبورت

جوائز أوتوسبورت: تويوتا ياريس تفوز بجائزة "أفضل سيارة رالي" لعام 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.