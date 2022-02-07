جوائز أوتوسبورت 2021: ريد بُل "آر.بي16بي" تتلقى جائزة "سيارة العام"

قدمت ريد بُل سيارة تنافسية طوال موسم الفورمولا واحد المنصرم ساعدت ماكس فيرشتابن على تحقيق لقب بطولة السائقين متقدماً على غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وأحرزت ريد بُل الفوز بـ 11 سباقاً من أصل 22 في 2021، وتأخرت خلف مرسيدس بفارق قليل ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.

وصوّت القراء والمتابعون على سيارة العلامة النمساوية كأفضل سيارة في العام، أمام منافستها سيارة مرسيدس "دبليو12"، وسيارة مرسيدس-إي.كيو في الفورمولا إي التي فازت بلقب 2021، وسيارة تويوتا "جي.آر010 الهجينة" التي هيمنت على بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" وفازت بأول مركزين في سباق لومان 24 ساعة للتحمل.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

وتمّ إعلان فوز سيارة ريد بُل بالجائزة يوم 6 فبراير/شباط خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم بشكل مباشر في "غروسفينور هاوس" وذلك بعد أن تمت إقامته بشكل افتراضي فقط في نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وهي المرة الأولى التي تفوز بهذه الجائزة سيارةٌ أخرى عدا مرسيدس منذ 2013. ومن بين السيارات الفائزة سابقاً بها، سيارة بورشه 956، مكلارين أم.بي4/4، ويليامز أف.دبليو14بي، فيراري اف2004 وبرون جي بي001.