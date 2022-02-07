جوائز أوتوسبورت 2021: أليخاندرو عجاج يتلقى جائزة "الريادة والابتكار"

يتم تقديم هذه الجائزة إلى الأشخاص أو الشركات الذين يساهمون بشكل كبير إبداعي لتقديم منتجات أو خدمات أو فعاليات في هذا الصدد.

كما تُمنح للأشخاص الذين يقومون بأعمال ريادية تسهم في تقدم الرياضة.

حيث قال عجاج بعد أن تلقى الجائزة من قبل زاك براون مدير فريق مكلارين: "شكراً لكم جميعاً، لجميع السائقين والفرق الذين ساعدوا على جعل الفورمولا إي وإكستريم إي حقيقة، إنه حلم يتحقق ".

ويعتبر عجاج القوة الدافعة الحقيقية وراء إنشاء الفورمولا إي، التي تعتبر أول بطولة لسباقات السيارات الكهربائية.

ودخلت كذلك في موسمها الثامن، تزامناً مع إعلان مازيراتي اهتمامها بالمشاركة في المنافسات مع الاقتراب من حقبة الجيل الثالث للسيارات، علاوة على استضافة بلدان جديدة للسباقات الكهربائية للمرة الأولى مثل كندا، إندونيسيا وكوريا الجنوبية.

توتو وولف وأليخاندرو عجاج، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي تصوير: صور موتورسبورت

كما أن بطولة إكستريم إي انطلقت في 2021 بالرغم من تداعيات فيروس كورونا حول العالم، وحققت نجاحاً ملحوظاً في منافسات المركبات الكهربائية للطرق الوعرة مع مشاركة فرقٍ لأسماء شهيرة في عالم رياضة السيارات مثل نيكو روزبرغ بطل العالم السابق في الفورمولا واحد ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وجنسن باتون بطل العالم السابق كذلك.