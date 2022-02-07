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جوائز أوتوسبورت: تويوتا ياريس تفوز بجائزة "أفضل سيارة رالي" لعام 2021

فازت سيارة "تويوتا ياريس دبليو آر سي" بجائزة "أفضل سيارة رالي" لعام 2021 ضمن حفل توزيع جوائز أوتوسبورت.

جوائز أوتوسبورت: تويوتا ياريس تفوز بجائزة "أفضل سيارة رالي" لعام 2021

حققت سيارة ياريس الفوز في 9 من الجولات الـ 12 التي شكّلت موسم 2021 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، لتحسم لقب الصانعين وتحقق ثنائية في ترتيب السائقين مع سيباستيان أوجييه وإلفين إيفانز.

وقد صوّت قرّاء أوتوسبورت لصالح تويوتا ياريس لتكون أفضل سيارة رالي لعام 2021، متقدمة بذلك على غريمتيها في البطولة "هيونداي آي.20 كوب" و"فورد فييستا"، وكذلك السيارة الفائزة برالي داكار "ميني جاي سي دبليو باغي".

وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها طراز ياريس بهذه الجائزة.

وتمّ الإعلان عن فوز تويوتا خلال حدث توزيع جوائز أوتوسبورت الذي أقيم يوم أمس الـ 6 من فبراير/شباط كحدث مباشر استقبل العديد من الشخصيات في "غروسفينور هاوس" في بارك لاين بعد إقامته عبر الإنترنت لموسم 2020 بسبب جائحة كورونا.

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ومن بين الجوائز الأخرى التي حددها تصويت المشجعين كانت أفضل سائق سباقات دولي والمقدمة من بيريللي، أفضل سائق سباقات بريطاني، أفضل ناشئ، أفضل سيارة سباقات دولية والمقدمة من بلينك إكسبيرينس، أفضل سائق راليات، أفضل سائق محلي وأفضل سائق سباقات إلكترونية والمقدمة من ألعاب موتورسبورت.

هذا بالإضافة إلى جوائز أخرى يتم تحديد الفائزين بها من خلال لجان حكام خبيرة، والتي تتضمّن جائزة أستون مارتن أوتوسبورت لأفضل سائق ناشئ، وجائزة الإبداع والريادة المقدمة من ماهيندرا ريسينغ وجائزة جون بولستر للإنجاز التقني.

بينما شهدت نسخة 2021 جوائز جديدة من بينها الميدالية الذهبية المتضمنة لجائزة غريغور غرانت وجائزة أفضل فريق رياضات إلكترونية والمقدمة من ألعاب موتورسبورت.

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