جوائز أوتوسبورت: أوجييه يفوز بجائز "أفضل سائق راليات" لعام 2021

حقق أوجييه الفوز في خمس من جولات موسم 2021 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في طريقه نحو إحراز اللقب مع تويوتا ضمن آخر مواسمه الكاملة في البطولة.

وصوّت قرّاء أوتوسبورت لصالح أوجييه ليكون أفضل سائق راليات في 2021، متقدمًا على زميليه في تويوتا إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا، وكذلك تييري نوفيل سائق هيونداي.

وتلك هي المرة السابعة التي يفوز فيها الفرنسي بهذه الجائزة.

وتمّ الإعلان عن فوز أوجييه خلال حدث توزيع جوائز أوتوسبورت الذي أقيم يوم أمس الـ 6 من فبراير/شباط كحدث مباشر استقبل العديد من الشخصيات في "غروسفينور هاوس" في بارك لاين بعد إقامته عبر الإنترنت لموسم 2020 بسبب جائحة كورونا.

وتعقيبًا منه على الفوز بالجائزة، قال أوجييه: "إنه لشرف لي أن أتلقّى هذه الجائزة، لقد كان عامًا رائعًا من المنافسة وكان من المذهل أن أكمل الموسم في المقدمة. شكرًا لكل قرّاء أوتوسبورت على هذه الجائزة".

وتضمّنت قائمة الفائزين السابقين بتلك الجائزة - التي تُقدّم منذ 1982 ومفتوحة لسائقي الراليات الاحترافيين الذين يتنافسون على مستوى دولي - نجمَي آودي ميشيل موتون وستيغ بلومكفيست وأبطال العالم لعدة مرات جوها كانكونينن، كارلوس ساينز، تومي ماكينن وسيباستيان لوب.

ومن بين الجوائز الأخرى التي حددها تصويت المشجعين كانت أفضل سائق سباقات دولي والمقدمة من بيريللي، أفضل سائق سباقات بريطاني، أفضل ناشئ، أفضل سيارة سباقات دولية والمقدمة من بلينك إكسبيرينس، أفضل سيارة راليات، أفضل سائق محلي وأفضل سائق سباقات إلكترونية والمقدمة من ألعاب موتورسبورت.

هذا بالإضافة إلى جوائز أخرى يتم تحديد الفائزين بها من خلال لجان حكام خبيرة، والتي تتضمّن جائزة أستون مارتن أوتوسبورت لأفضل سائق ناشئ، وجائزة الإبداع والريادة المقدمة من ماهيندرا ريسينغ وجائزة جون بولستر للإنجاز التقني.

بينما شهدت نسخة 2021 جوائز جديدة من بينها الميدالية الذهبية المتضمنة لجائزة غريغور غرانت وجائزة أفضل فريق رياضات إلكترونية والمقدمة من ألعاب موتورسبورت.