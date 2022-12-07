المملكة العربية السعودية تفوز بجائزة مروّج العام خلال حفل جوائز أوتوسبورت 2022

بعد أن استضافت أولى جولاتها في عالم سباقات المحركات مع الفورمولا إي في الدرعية، أضافت المملكة العربية السعودية كذلك جولات إكستريم إي قرب مدينة العُلا قبل أن تستضيف كذلك جولة فورمولا واحد على حلبة كورنيش جدة بدءاً من 2021.

واستلم الجائزة - التي قدمها دايفيد ريتشاردز رئيس منظمة رياضة السيارات البريطانية - الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي أشار بدوره إلى الدور الهام الذي لعبه سموّ الأمير عبد العزيز، وزير الرياضة، وذلك تحت إشراف وقيادة سموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان.

حيث قال: "يشرّفنا ويسرّنا تلقي مثل هذه الجائزة. لقد عمل فريقنا بجد لتلقي هذه الجائزة، وقد واجهنا بعض التحديات في بناء حلبة جدة خلال جائزة كورونا".

وأكمل: "لقد كان وضعاً غير سهل، ولم يكن أمامنا إلا سبعة أشهر و20 يوماً فقط لبناء الحلبة واستضافة سباق الفورمولا واحد".

وأردف: "لذا، أن ننجح بذلك مع فريق عمل لا يمتلك مثل هذه الخبرة الكبيرة في إقامة أحداث كهذه، فإن الأمر أشبه بمعجزة".

وتابع: "عمل الفريق بجد على هذا المشروع ،كما أن تصميمهم وحماسهم إلى جانب الشغف لتقديم مثل هذا الحدث في الوقت المحدد - النجاح في هذا الحدث غير العادي بل السباق الرائع، يعود بالكامل إلى جهودهم".

واسترسل: "كان ذلك مشروعهم، وأنا مسرور جداً لكوني جزءاً من الفريق الذي نجح بإكماله في الوقت المحدد. هذا من دواعي سرورنا".

حلبة كورنيش جدة تصوير: صور موتورسبورت

وعبّر الأمير خالد عن أمله بتلقي جوائز مماثلة مستقبلاً، مشيراً إلى أن النجاح في بناء مثل هذه الحلبة واستضافة فعاليات بهذا المستوى عوامل تساعد على جلب مواهب سعودية إلى الفورمولا واحد.

فقال: "نأمل أن تكون هذه مجرد بداية، ونأمل أن نحقق جوائز أخرى في قطاعات أخرى من عالم سباقات المحركات".

وتابع: "نحن هنا لترويج رياضة المحركات في منطقتنا، ونأمل أن يكون لها تأثير أكبر على المواطنين في المملكة كي نقدم لهم الإلهام كي يصبحوا، سائقين سباقات، مهندسين، مدراء فرق أو ميكانيكيين".

واختتم: "إنها نمط حياة، وفرصة للنهوض والتألق والتفرّد".